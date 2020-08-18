日本GDP連縮3季 安倍經濟學成泡影

日本內閣府17日公布，新冠疫情重擊內需消費與外貿出口之故，第2季國內生產毛額（GDP）季增年率劇減27.8％，為有史以來最大衰幅，也是連續3個季度出現萎縮，拖累日經指數周一收黑。

日經225指數周一收跌0.83％，報23,096.75點，創7月31日來最大單日跌幅。

日本第2季（4-6月）實質GDP經季調後季減7.8％，換算成年率後萎縮27.8％，超出《路透》訪調分析師預估的季增年率縮幅27.2％。

日媒報導這是自二戰以來最慘縮幅，但內閣府表示，Q2GDP衰幅是自1980年有可比較紀錄以來之最。

雖然日本上季經濟的萎縮程度，小於美國Q2創紀錄的32.9％，仍比日本前次GDP最大單季縮幅紀錄17.8％還嚴重，那是在2009年第1季、亦即全球金融危機期間所創。

日本GDP連續3個季度負成長，致使實質GDP規模縮減到485兆日圓，為2011年第2季來最低水位，抹煞掉2012年底起推行「安倍經濟學」的振興效果。

防疫封鎖措施迫使日本消費者在家足不出戶，Q2民間消費因而暴縮8.2％創新紀錄。

上季日本出口劇跌18.5％，又以汽車輸出受創最深，外部需求（出口減進口）削減GDP達3個百分點。

Q2資本支出雖下滑1.5％，然跌幅比預期的4.2％來得少，這多虧軟體投資強勁，彌補其他領域軟趴趴的支出。

經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）坦承GDP數據「相當嚴峻」，但他提到還是有亮點，好比近來消費回溫。

然而部分分析師警告，倘若疫情再起，全球需求不振持續傷及獲利，日企可能會裁員並刪減支出。

瑞穗綜合研究所資深經濟學家Saisuke Sakai指出，若主要國家又實施封鎖，日本再次發布緊急狀態，經濟活動恐將停滯。

此外中美緊張對峙再度升高，也會讓脆弱的經濟復甦雪上加霜。接受《路透》訪調的經濟學家，高達9成預測中美衝突會影響日本經濟。

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