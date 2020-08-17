新冠雖嚴峻 馬尼拉救經濟8/19放寬隔離

菲律賓新冠肺炎確診數持續攀升，但面對經濟衰退及失業率高漲，總統杜特蒂宣布，大馬尼拉地區和周邊省分19日起將恢復到較寬鬆的「一般社區隔離」。

一般社區隔離（GCQ）下，大眾運輸工具將有限度地恢復行駛，並允許幾乎所有產業恢復75%營運，包括健身房、網路咖啡店、個人美容與寵物美容店、露天汽車電影院等，但娛樂場所和群眾集會仍不開放。

菲國政府原本於7月31日宣布，大馬尼拉地區8月1日到15日將採行「一般社區隔離」措施，但在82個醫護團體發表聯名信指菲律賓醫療系統已不堪重負後，馬尼拉當局8月2日深夜決議，4日起大馬尼拉和周邊省分管制措施趨嚴，實施「調整版強化社區隔離」（MECQ）。

雖然隔離管制趨嚴，但「調整版強化社區隔離」實施兩週來，菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，17日通報新增3314例確診，確診病例累計16萬4474例，已有2681人不治。

另一方面，隨著管制措施延長，菲律賓經濟數據也一片慘淡。

菲律賓統計署（PSA）6日公布數據顯示，今年第2季菲律賓國內生產毛額（GDP）大幅萎縮16.5%，創下菲國史上最嚴重的經濟負成長紀錄。由於今年第1季菲律賓國內生產毛額下滑0.7%，連續兩季負成長代表菲國已進入技術性衰退。

另外，菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）調查顯示，今年7月菲國勞動人口失業率創下歷史新高，攀升到45.5%，失業人口估計高達2730萬人。