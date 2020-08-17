美掐斷華為 殃及聯發科

美國再出重拳封殺華為，美國國務院17日宣布，進一步收緊對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片。

美國商務部一名官員表示，美國新的限制措施，將覆蓋華為可能尋求從第三方設計公司購買的現成設計產品。此一決定也引發市場關注，認為聯發科的華為訂單恐怕會受到直接影響。

聯發科因為5G手機晶片中的美國技術含量低於25％，所以先前可以直接出貨予華為，但美國現在擴大對華為禁令的解釋，等於聯發科的手機晶片若未來要出貨華為，都要向美國申請並取得許可後才能出貨。由此來看，聯發科未來恐無法直接出貨華為。

與此同時，美商務部給予華為臨時通用許可，經多次延期後，期限於8月13日屆滿。因臨時通用許可終結未獲延期，Google不能再為華為提供任何軟硬體技術。華為承諾用戶不受影響，也能為 Android系統核心提供更新。不過用戶可能要留意，部分資安證書可能因此改變，銀行、遊戲或媒體播放器。

美國國務卿蓬佩奧在一份聲明中表示，支持美國商務部進一步收緊對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的範圍，新規將阻止華為透過「替代晶片生產」與「提供從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律。

蓬佩奧在聲明指出：「不會容忍中共破壞我們公民的隱私、我們企業科技的智財權，或是全球下一代網路的完整性。」蓬佩奧表示，美國會持續限制對華為及其子公司的大多數美國出口，並呼籲盟友和夥伴加入限制華為。

同時，美國商務部還將把華為在21個國家的38個關係企業新列入美國政府制裁的實體清單。商務部指出，「因為它們存在代表華為行事而違反美國國家安全或外交政策利益的重大風險。」路透報導，自2019年華為被美國商務部列入實體清單後，總計已有152家華為關係企業被納入該清單。新增被列入清單的38家華為關係企業，包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲端業務部門。

消息人士指出，美方對華為的新措施在公布後會立即生效，應能阻止華為規避美國出口管制的一些企圖。美國商務部一名官員表示，美國新的限制措施，將覆蓋華為可能尋求從第三方設計公司購買的現成設計產品。

報導援引消息人士指出，新規還規定，包括華為在內，實體清單上的所有公司只要是「買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶」，都需要獲得美國的許可證。

美國出手阻斷台積電向華為供貨的規定，即將在9月15日正式生效，華為旗下海思生產的高階麒麟晶片因此出現斷貨危機，威脅華為手機等新產品的推出。華為消費者業務CEO余承東8月7日也證實，9月15日後海思麒麟晶片將無法製造。

不過，市場不斷傳出，華為正透過聯發科和韓國的三星取得手機晶片，藉此解決麒麟晶片斷貨的危機。美國最新的限制措施，顯然有意阻斷華為取得晶片的所有管道。