華爾街策略師：標普500指數上看3,525點

標普5百指數改寫歷史新高僅差臨門一腳，華爾街知名策略師湯姆‧李（Tom Lee）樂觀預測，儘管指數大漲一波逼近歷史高檔，但許多投資人仍坐壁上觀，可投入股市的現金部位有近5兆美元之多，標指創新高不是問題，年終封關水位估計會落在3,525點，較目前約高出5％。

標普5百上周五收在3,372點，較盤中歷史高點3,393點僅不到1％的差距。

Fundstrat的共同創辦人李在接受CNBC專訪時表示，「市場閒錢仍有5兆美元之多，股市還會強勁的走高。」

李進一步指出，「我很訝異很多投資人沒有搭上這波多頭列車，我許多的客戶也認為現在是逢高出場的賣點，這些都是我往來至少10年以上的客戶，另根據美國散戶投資協會的訪調，散戶的投資信心其實也相當偏空，再對照可以進場的現金部位有近5兆美元，所以我認為指數逼近歷史高點會吸引買盤搶進。」

許多投資人對美股這波漲勢存疑不是沒有原因，LPL資深市場策略師戴崔克（Ryan Detrick）表示，美國經濟深陷衰退，有好幾千萬勞工失業，但標指較3月底的低點已飆漲51％，改寫史上100個交易日期間的最大漲幅紀錄。

李認為，「指數目前水位不僅不是賣點，標指若創下歷史新高還會是另一波牛市起點的訊號。」

李並調高標指今年年底封關水位的預測，從3,450點調高至3,525點，較目前水位高出5％。

戴崔克也呼應指出，李的預測成真的機率很高。戴崔克表示，根據歷史經驗顯示，100個交易日期間漲幅若超過22％，那接下來3個月、6個月與12個月大盤進一步上漲的機率分別達78％、83％與94％。

而且，標指過去100個交易日大波段上漲過後，接下來3個月、6個月與12個月的平均漲幅分達2.7％、5.3％與9.4％。

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