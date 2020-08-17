美國又一能源公司不敵疫情 恰帕拉爾聲請破產

總部設在奧克拉荷馬州的恰帕拉爾能源公司今天依據破產法第11章聲請破產保護，這是美國最新一家受新冠肺炎疫情影響，無以為繼的能源公司。

根據在德拉瓦州聯邦破產法院遞交的文件，恰帕拉爾能源公司（Chaparral Energy Inc）資產與負債都在5億到10億美元之間。

這是恰帕拉爾能源第2次聲請破產保護，上一次是在2014-16年油價崩跌期間，之後恰帕拉爾在2017年3月退出破產保護。

恰帕拉爾能源5月間即已警告公司有可能因商品價格歷史性崩跌而無以為繼，還透露已聘請法律與金融顧問。

近幾個月，陸續有切薩皮克能源（Chesapeake Energy Corp）、懷汀石油（Whiting Petroleum Corp.）等債台高築的大型頁岩油商不敵新冠肺炎疫情，這是石油業有史以來遭遇過最慘重的危機，石油鑽探商加州資源公司（California Resources Corp）也已依據破產法第11章聲請破產保護。

新冠肺炎導致經濟活動大減、俄羅斯與沙烏地阿拉伯大型油商打價格戰都使得油價大跌，4月間原油價格甚至破天荒摜破0美元。

路透社3月間報導說，恰帕拉爾能源正與債務重組顧問合作，研究如何支撐現金部位。