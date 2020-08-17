破產潮席捲全美 424家企業倒下 創10年新高

據標普全球市場情報最新統計，截至8月9日，美國已有424家公司申請破產，這超過了自2010年以來任何可比時期的破產申請數量。被評論稱，「這是一場看不到緩和跡象的經濟地震。」

值得注意的是，一邊是破產潮的出現，一邊卻是美國股市和核心大公司頻頻創出新高。經濟和股市表現互相背離，也讓用於衡量股市估值泡沫程度的巴菲特指標飆升至警戒線。

美國泡沫化警報拉響，也讓華爾街巨頭們轉變態度。股神巴菲特斬倉後開始押注黃金，而以「金融巨鱷」號稱的索羅斯更是強烈唱空美股，大呼「不再參與」。

根據標普全球市場情報數據顯示，截至8月9日，已有424家公司申請破產，這超過了自2010年以來任何可比時期的破產申請數量，2010年有819家公司申請破產，原因是美國經濟急劇萎縮。

據悉，這份報告包括了資產或債務超過200萬美元的上市公司和超過1000萬美元的私營企業。標普在這份報告中指出，「在新冠肺炎疫情的背景下，2020年大量部門受到了破產的影響。但以消費者為中心的行業遭受的損害尤為嚴重。」

而這一令人緊張的數據並非空穴來風。就在不久前，也有不少機構做過類似統計，佐證了美國正在遭遇一場前所未有的「破產潮」。行業分析認為，美國商業破產申請量正在快速增加，並可能在第三季度進一步惡化。

除此之外，美國商務部公佈的宏觀經濟數據也並不樂觀。公開數據顯示，第一季度美國GDP增長率是-5%，第二季度情況進一步惡化，出現了-32.5%的歷史性收縮。而2007-2009年前的金融危機期間，最大的跌幅也僅為8.4%。

8月2日，美國百年零售商羅德與泰勒百貨公司（Lord &Taylor）於當日根據破產法第11章申請破產保護，成為又一家受疫情重創而申請破產的知名零售企業。8月12日，美國扣頭零售商Stein Mart也宣佈請求破產保護。

文章來源：FOXBusiness

（ 中時新聞網 趙永紝）

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