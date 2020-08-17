亞馬遜頭大 德、加兩國啟動反托拉斯調查

據路透社報導，德國反壟斷主管單位宣布將對電商平台亞馬遜（Amazon）與其第三方賣家的關係啟動調查；上周五（14日）加拿大工業部競爭局（Competition Bureau）亦宣布將調查亞馬遜是否濫用其在市場的領導地位損害加國消費者及產業。

德國是繼美國之後亞馬遜第二大市場，德國聯邦卡特爾（反壟斷）局（Federal Cartel Office）首長Andreas Mundt向法蘭克福匯報（Frankfurter Allgemeine Zeitung daily）透露，「我們目前正在調查亞馬遜是如何影響商家在平台上的訂價機制。」

在新冠肺炎疫情延燒期間，許多實體店家紛紛關起大門，使得網路平台受惠迎來新一波成長高峰，Mundt指出，這段期間接獲投訴指稱亞馬遜以訂價過高為由封鎖部分賣家，他也表示，「亞馬遜不該是價格掌控者」。

亞馬遜發言人對此回應，該公司的政策是為了確保合作的賣家訂定具有競爭性的價格。

截至2013年之前，亞馬遜都禁止商家在其他平台提供更低廉的商品價格，但後來因德國反壟斷機構出面，使得亞馬遜放棄此一政策。

亞馬遜面對的反壟斷風波也在加拿大上演，加拿大競爭局於14日宣布目前正在對亞馬遜進行調查，檢視亞馬遜的政策是否會影響第三方賣家在其它平台上販售商品的意願，也會調查若商家不使用亞馬遜的物流或廣告服務，是否還能在市場上繼續經營其事業。

加拿大經爭局所調查的項目多是美國和歐洲當局也在關注的問題，今年六月時，華爾街日報（The Wall Street Journal）曾報導，歐盟的反壟斷監管機關計畫對亞馬遜針對第三方賣家的政策提出控訴；亞馬遜目前也正面對美國紐約及加州的反壟斷調查，另外美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）亦在檢視亞馬遜的零售及雲端業務。