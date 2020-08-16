南韓教會又爆群聚感染 總統：不可饒恕

南韓又發生教會群聚感染，根據韓聯社16日報導，首爾北區「愛第一教會」一名信徒12日確診感染新冠肺炎後，確診病例不斷增加，截至16日0時，該教會群聚感染病例累計至193例，到了中午12時，卻暴增至249人。此外，京畿道龍仁市「我們第一教會」也爆發群聚感染。總計全國單日新增279人確診，寫下5個月來新高。

南韓中央事故應急本部和首爾市災難本部當天表示，將一起控告「愛第一教會」負責牧師兼南韓基督教總聯合會會長全光焄。

總統文在寅表示，部分基督教會的作為根本就是向國內防疫系統挑戰、威脅國民生命安全，是不可饒恕的行為。

南韓防疫部門曾命令愛第一教會7至13日出入人員需接受新冠病毒檢測，但教會卻將全光焄排除在受檢名單之外。此外，全光焄曾在接受媒體採訪時聲稱，教會內病例是因外界「投毒」造成，引發爭議。

全光焄在愛第一教會擔任主要牧師，卻違反居家隔離規定，號召群眾參與首爾光化門集會。對此，中央事故應急本部與首爾市府，將對全光焄以違反《感染病防制法》提告。根據南韓感染病預防法規定，違反新冠肺炎檢測命令者將處以200萬韓元（約台幣5萬元）以下罰款，之後還可能面臨政府索賠。

（中時 鍾玉玨）