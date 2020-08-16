魯哈尼批美輸得難堪 川普擬這樣制裁伊

聯合國安理會14日否決美國延長伊朗武器禁運的決議，伊朗總統魯哈尼翌日形容，美國「輸得難堪」。美國總統川普揚言，將單方面啟動《伊朗核協議》的回彈機制（snapback），意即重新實施部分對伊朗制裁，本周將公布更多詳情。

美國在安理會提出的決議案，僅有美國自己和多明尼加贊成，中國及俄羅斯都表示反對，其餘11個成員國棄權。魯哈尼上周六發表全國電視演說，稱：「我不記得美國為打擊伊朗而準備數個月之久的決議，這個只獲得1票（意指美國以外只有多明尼加支持）的計畫，其最大的成就是美國在這場陰謀被羞恥地擊敗。」伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）也形容，聯合國成立75年來，美國從未如此孤立。

川普同日在新澤西州會見記者時表示，華府會啟動「回彈機制」制裁伊朗。回彈機制是2015年《伊朗核協議》內的1項條款，讓美國可在伊朗違反協議時重新實施制裁，但由於美國早已退出協議，外界質疑華府是否有權引用回彈條款，也有人認為，美國仍是協議「參與者」，所以並無問題。

在美國慘遭滑鐵爐之際，俄羅斯總統普丁推動，透過全球領導人峰會避免在伊朗核協議問題上加劇對抗。美國國務卿蓬佩奧表示，川普不會參與上述峰會，相關問題留待大選後再談。

（中時 施施）