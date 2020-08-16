美砸百億美元 買新冠疫苗

全球只有消滅新冠肺炎疫情才能讓經濟真正復甦，其關鍵在有效疫苗。雖然目前迄今未見有完成各階段臨床實驗的疫苗成功問世，不過美國卻已砸下約108億美元跟各大藥商簽約採購，確保疫苗一上市就能立即使用。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）旨在加速疫苗研發，跟各大藥商簽約採購潛在成功疫苗，金額共約108億美元，旨在明年初取得至少3億劑疫苗。

路透資料顯示，美國目前還是全球疫情最嚴重的國家，到上周末止美國累計確診逾538萬人，累計死亡近17萬人，其中加州確診病例更累計破60萬人大關，為美國最大疫區，這也使得美國取得有效疫苗已成為刻不容緩的大事。

雖然採購的疫苗不一定能成功上市，砸下龐大採購金可能付諸東流，但只要第一時間拿到疫苗消滅疫情，經濟就能提早復甦。跟美國數兆美元振興措施相較，逾百億美元採購金僅九牛一毛。

川普說正加強研發與生產最有可能成功的6款疫苗，只要食品與藥品管理局（FDA）批准，就立即為民眾注射。

美國已跟Moderna簽15.3億美元合約採購逾1億劑疫苗，又投資9.55億美元加速其研發。此外它也與嬌生簽約10億美元買1億劑疫苗和提供4.56億美元協功研發。

賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）合作研發的疫苗，則獲美國衛生及公共服務部（HHS）支付21億美元協助研發和採購1億劑疫苗。

HHS並與Novavax簽約16億美元協助疫苗實驗和生產，並採購1億劑疫苗。向阿斯利康製藥（AstraZeneca）支付12億美元協助研發並採購至少3億劑疫苗。

輝瑞與BioNTech合作的疫苗，也得美國簽約19.5億美元採購1億劑疫苗。

此外俄羅斯自稱成為全球首個批准使用新冠疫苗國家後，上周末更宣布生產首批疫苗。不過專家卻以未完成第三階段實驗為由，懷疑其安全性與效用。