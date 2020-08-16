CureVac美股掛牌 首日飆漲250％

看好新冠疫苗商機可期，獲得比爾蓋茲與思愛普(SAP)創辦人霍普(Dietmar Hopp)鉅資挹注的德國生技新創公司CureVac，14日在美掛牌首日股價狂飆250％。

CureVac股價14日收55.9美元，是IPO價的逾三倍。該業者IPO發行價在每股14美元到16美元區間，透過釋出1,333萬股，籌資2億1,330萬美元。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）稱公司目前約有10億歐元現金，用來研發新冠肺炎疫苗並擴大疫苗產能來滿足全球需要。他對公司研發的疫苗極有信心。

儘管CureVac迄今尚未獲利，但去年營收年增35％至約2,060萬美元，尤其強勁研發能力與新疫苗可望成金雞母，加上大股東的政經背景實力雄厚，讓人不敢輕忽這家在2000年才成立的新創公司。



蓋茲基金在2015年曾對CureVac投資4千萬美元，德國軟體巨擘SAP共同創辦人賀普（Dietmar Hopp）持有近半股權，德國政府6月投資約3.43億美元取得23％股權，大藥商葛蘭素史克（GSK）也是大股東之一。

此外美國電動車製造大廠特斯拉也為CureVac建造分子印表機，協助後者進行疫苗開發作業。

CureVac近期已獲得德國和比利時的政府批准，讓其研發的其中一款疫苗開始進行臨床實驗。預計疫苗明年中上市，目前正跟多國政府談判潛在疫苗採購協議。

現今CureVac正跟Moderna、Novavax、BioNTech和輝瑞等競爭，要搶先研發出能成功上市的疫苗。先前有媒體報導，正在大舉採購疫苗的川普政府，過去曾把目標鎖定該新創業者，希望說服CureVac科學家能前往美國協助開發疫苗，不過這項說法卻已遭到CureVac否認。

儘管如此執行長哈斯也補充，並不排除跟美國加強合作研發的可能性。