陶冬：中美熱戰將擴及糧食戰

中美自2018年爆發貿易戰以來，雙方摩擦愈演愈烈，瑞信大中華區副主席陶冬認為，中美關係還會進一步惡化，兩國角力也不會因白宮換人而變化，他有生之年看不到中美關係真正太平。陶冬指出，接下來的中美之爭未必是熱戰，但層面不斷擴散，除了貿易、科技、金融，甚至會引爆糧食戰。

陶冬15日接受香港經濟日報採訪時指出，中美博弈就像是各自下中國象棋及西洋棋般，兩者各有不同的規則和不同的指令，因此他相信，中美關係會在未來數月進一步惡化，在未來20年也會惡化，但會時好時壞。

至於11月美國總統大選結果能否改變中美關係，陶冬悲觀認為，不論是川普連任，還是民主黨候選人拜登上台，中美長期關係的角力，不會因白宮主人替換而出現根本性變化。他說：「相信有生之年看不到中美雙方能夠真正太平下來。」

陶冬指出，過去百年，美國趕掉了4次老二，當中美國與日本透過匯率決勝，美國與蘇聯之爭是透過石油價格及太空大戰解決，他認為，在未來一段時間的中美之爭，未必是透過坦克、導彈等武器來解決的「熱戰」，而是一場貿易戰、科技戰、金融戰，甚至是糧食戰。

對於當前中美打得火熱的科技戰，陶冬分析，中美之戰的核心是佔領全球最高點，美國對華為窮追猛打，正因為華為佔領了5G科技的最高點。他認為，5G對世界最大的影響有兩大領域：軍事和智慧生產。雖然5G對消費領域會帶來一些變化，但核心是軍事。

陶冬說：「未來大國之間的戰爭，天上可能有幾百架無人機飛行，執行戰鬥、偵查、干擾任務，所有數據都會發送到指揮部，地下也有一批無人裝置，這些訊息的傳送，不是人腦可控制，戰爭的勝負可能取決於0.1秒數據的輸送。」

陶冬還談到中國議題對美國選戰的影響。他認為，6個月前美國選民最關心中美關係，但目前選民最關心的是疫情和就業，其次是上次暴警事件帶來的社會不公義，這些主題比中美關係更重要，所以川普再打中美主題時，未必如6個月前般奏效。