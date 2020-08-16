華爾街大佬警告：拜登勝選 美股泡沫將破滅

美國總統大選距離投票日不到100天，日前美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布副手為來自牙買加裔與印度後代的移民家庭、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris），這使得尋求連任的美國總統川普大罵其為「瘋女人」。對此，支持美國民主黨、看漲加密貨幣的傳奇基金經理人Mike Novogratz卻認為，如果拜登當選，美股泡沫將會破滅。

據外國財經媒體報導，身為加密貨幣投資銀行「Galaxy Digital」創辦人Mike Novogratz表示，假設民主黨的候選人當選對國家有好處，但對投資市場來說鐵定是壞事。他指出，當前推升美股上漲的充沛的資金流動性，以及特斯拉、亞馬遜等大型跨國企業的漲勢驅使，但拜登若當選，可以預見拜登政府將提高企業稅、資本稅以及富人稅等。

Mike Novogratz指出，資本市場走勢通常會跟著美國聯準會(Fed)的利率政策所改變，調高這些稅率，也會有相關效果。不過他也是認為，拜登與賀錦麗的組合將有助於金融市場回歸於正常體制。

不只是Mike Novogratz，面對拜登與賀錦麗這組搭配，DoubleLine Capital創辦人、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，川普會贏得總統大選，但若是拜登勝出，他認為美股有機會再跌到3月低點。

（中時新聞網 呂承哲）

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