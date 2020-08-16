金價坐上雲霄飛車 還能買進嗎？

黃金價格8月6日突破歷史高位2,075美元/盎司之後，震盪加劇，短期低價來到1,888美元/盎司，創下7年來最大單日降幅。上周五（8/14）國際收盤價來到 1945美元/盎司，剛好約等於周均價位。在市場極不確定性情況下，具有避險意義的黃金價格先展現驚人衝刺力量，也在創新地位之後急挫，反映投機意味極其濃厚，少了顆強勁心臟的投資人，眼看這高檔雲霄飛車上上下下，倒底該如何自處？

站在高資產戶的角度，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，美國大選臨近，新冠疫情難以平息，美國聯準會繼續大放「鴿」詞，美國實際利率及美元將進一步下跌，金價將因此延續升浪，保持「今年底之前會再次挑戰2,000美元」的看法。

國際交易顧問業AxiCorp環球市場首席策略師伊恩斯（Stephen Innes）指出，金價上周回升是「防禦性交易」所致，交易員需在價格急挫之後填補少許部位，賺點小回頭的投機錢。但他也發現，現貨價格的大幅下挫並沒有促使任何人急於平倉，「代表明看漲情緒是『完好無損』的」。

伊恩斯認為，長期戰略買家仍將重點放在美元和美國國債收益率上，這兩項投資參考要素目前看來都顯得疲弱，給予黃金持續買進的綠色信號。對於金價前景，他認為，難以維持在1,950美元/盎司上方，建議有意長期持有者以1,900美元/盎司為下限基準。

瑞銀財富管理投資總監辦公室則認為，總體來看，美國實質利率及美元將進一步下跌，尤其美國大選11月進行，選前市場不確定性增加，金價將有一段炒作機會，年末前或許再次挑戰2,000美元，但是大選抵定之後，預計明年3、6反9月將逐步下滑至1,950、1,900及1,850美元。