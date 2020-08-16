沒人租！疫情重創曼哈頓公寓出租市場

紐約市3月和4月開始爆發新冠肺炎疫情，讓數十萬計居民逃離而衝擊曼哈頓房市，不僅7月待租的空置公寓戶數創新高，租金亦創九年來最大跌幅。

紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel）與房仲業者Douglas Elliman報告指出，曼哈頓7月待租空置公寓達1萬3,117個單位，是14年前開始追蹤以來最高，是去年同期逾2倍。

整體已簽約的新租約年跌23％，但精華地段上東城下跌39％為曼哈頓各區跌幅最大。

7月租金中位數年跌10％創九年來最大跌幅。房東紛紛調降租金吸引租客。以一年租約計算，平調降幅相當於減少1.7個月租金。

房仲指去年房東姿態相當高，但現在待租空置單位愈來愈多，大環境變成有利租客。

紐約市解除封閉措施後，7月和8月又是每年出租市場最熱鬧月份，因為家庭開始為暑假結束後安排小孩上學事宜，因此房東與房仲開始積極找租客，希望景氣能好起來。

但7月數據顯示出租市場低迷，8月初以來景氣仍然好不起來，房仲認為曼哈頓的不動產市場與紐約市經濟的困境，可能持續至秋季或以後。

米勒薩姆爾執行長米勒（Jonathan Miller）說，目前從曼哈頓移出人數高於移入的人數。

專家擔心出租市場面對逆境，可能會拖累紐約市經濟。因為逾半出租公寓是由小企業擁有，他們沒有上市公司或大地主那樣厚雄財力，少了租金收入就可能無法繳房產稅。

房產稅是紐約市最重要稅收來源，稅收減少會影響市政府的公共服務品質，進而降低前來居住的吸引力，對房市造成惡性循環。

儘管如此，曼哈頓公寓租金仍然不便宜，2房公寓平均每月租金高達4,620美元（約13.6萬台幣）。