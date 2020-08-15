曼哈頓公寓出租 冷颼颼

紐約市3月和4月開始爆發新冠肺炎疫情，讓數十萬計居民逃離而衝擊曼哈頓房市，不僅7月待租的空置公寓戶數創新高，租金亦創九年來最大跌幅。

紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel）與房仲業者Douglas Elliman報告指出，曼哈頓7月待租空置公寓達1萬3,117個單位，是14年前開始追蹤以來最高，是去年同期逾兩倍。

整體已簽約的新租約年跌23％，但精華地段上東城下跌39％為曼哈頓各區跌幅最大。

7月租金中位數年跌10％創九年來最大跌幅。房東紛紛調降租金吸引租客。以一年租約計算，平調降幅相當於減少1.7個月租金。

房仲指去年房東姿態相當高，但現在待租空置單位愈來愈多，大環境變成有利租客。

紐約市解除封鎖措施後，7月和8月又是每年出租市場最熱鬧月份，因為家庭開始為暑假結束後安排小孩上學事宜，因此房東與房仲開始積極找租客，希望景氣能好起來。

但7月數據顯示出租市場低迷，8月初以來景氣仍然好不起來，房仲認為曼哈頓的不動產市場與紐約市經濟的困境，可能持續至秋季或以後。

米勒薩姆爾執行長米勒（Jonathan Miller）說，目前從曼哈頓移出人數高於移入的人數。

專家擔心出租市場面對逆境，可能會拖累紐約市經濟。因為逾半出租公寓是由小企業擁有，他們沒有上市公司或大地主那樣厚雄財力，少了租金收入就可能無法繳房產稅。

房產稅是紐約市最重要稅收來源，稅收減少會影響市政府的公共服務品質，進而降低前來居住的吸引力，對房市造成惡性循環。

儘管如此，曼哈頓公寓租金仍然不便宜，兩房公寓平均每月租金高達4,620美元（約新台幣13.6萬元）。

海外人士赴美置產 溜滑梯

新冠肺炎疫情爆發前，國外人士已逐步減少購買美國房產，專家認為疫情爆發後只會再降低其赴美置產意願。

全美不動產經紀人協會（NAR）指出，迄3月底止的12個月，國外人士在美國購買成屋量年跌16％至約15.4萬戶，購買戶數創2011年來最低並連續三年減少。

至於購買總金額僅740億美元，低於一年前779億美元，較兩年前1,210億美元更低。

NAR報告的國外人士身份定義，是生活在美國以外地區買家，和在美國居住外國人。

中國大陸再次成為美國住宅最大國外買家，這段期間購買約1萬8,400戶成屋，總金額115億美元。加拿大、墨西哥、印度和哥倫比亞跟中國同列前五大國外買家。

在前五大國家裡，僅中國在2019年到2020年間購買戶數與金額均下跌。NAR首席經濟學家Lawrence Yun認為，這跟中國政府不斷限制國民把錢匯到海外有關。

中美貿易衝突持續，美國進一步限制對中國人發簽證，加上中國2月爆發疫情，經濟前景不明和旅遊禁令，中國買家被迫取消原定交易。儘管如此，中國仍是美國不動產最大買家。

但NAR報告僅涵蓋去年4月到今年3月，尚未完全反映疫情對國外人士購買美國房產的影響。

美國成疫情重災區和許多國家實施旅遊禁令，肯定嚴重抑制國外人士在美置產意願。因為大部份人買房子都要親自看過才下決定。

NAR表示，國外人士在美國置產首選地區是佛羅里達州、加州、德州、紐約州和紐澤西州，但這些都是疫情嚴重地區，肯定會影響國外人士置產意願。

專家認為，只要美國房市急速回升還是能吸引國外買家。何況美國成屋市場買家僅4％為國外人士，他們不來置購也不會傷害房市，甚至減少推高房價壓力，對美國買家是好消息。