抖音分拆在美業務時限 倍增至90天

讓微軟等美企，有更多時間與字節跳動洽商收購業務

美國封殺中國知名短視頻平台抖音海外版TikTok再傳新發展。美國總統川普美東時間14日簽署新的行政命令，TikTok母公司字節跳動須在90日內，分拆或出售TikTok美國業務。這較川普月初提出的45天延長一倍，最後期限或延到10月30日，經此調整，微軟等美企有更多時間與字節跳動洽商收購業務。

綜合外媒15日報導，川普引用「國防生產法」簽署這項行政命令時指出，在開曼註冊的字節跳動，可能會採取對美國國安造成危害的威脅行動。這指的是2017年字節跳動以8億美元收購社群媒體應用程式Musical.ly的交易案。

川普新令要求，字節跳動必須在90天內出售或分拆TikTok的美國業務，在資產分拆後，字節跳動必須銷毀所有美國用戶的TikTok備份資料，完成後須以書面知會美國外資審查委員會（CFIUS）。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）則聲明稱，CFIUS一致建議川普採取這一行動，以保護美國用戶的個人資料不被利用。

川普本月初曾先後簽署兩項行政命令，一是字節跳動必須在9月15日前出售TikTok美國業務，否則會面臨美方封殺；其二是將在45天（即9月20日）後，禁止美國任何個人或企業，與TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊進行交易。

在美方下令TikTok須於45天分拆美國業務後，近日不斷傳出微軟、推特、百仕通等美企先後與字節跳動洽商收購，其中又以微軟呼聲最高。但面對緊逼的時間壓力，先前傳出微軟若要完全將TikTok資產與用戶資料完全剝離，恐面臨複雜的技術問題，所需時間遠超過川普訂下的45天，微軟創辦人比爾蓋茲更形容收購TikTok是「金杯毒酒」。

美媒指出，川普新令對TikTok來說是好消息，讓字節跳動可有更多時間與潛在買家洽談出售TikTok美國業務。美媒指出，與川普稍早頒布的禁令相比，新的行政命令為字節跳動與美企創造更多緩衝時間，原本川普要求該公司必須在45天內，也就是9月15日分割TikTok，如今最後期限將延長到10月30日。