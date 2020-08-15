全球肺炎逾2,124萬例確診 逾76萬人喪生

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少76萬739人死於新冠肺炎，至少2,124萬2,070人染疫。

從2019年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1,298萬8,000人目前被認為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球14日通報新增6,207人死亡及28萬7,155起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1,289死）、巴西（1,060死）、印度（996死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬8,446人病故、531萬4,021例確診，至少179萬6,326人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬6,523人喪生、327萬5,520人染疫）、墨西哥（5萬5,908人喪生、51萬1,369人染疫）、印度（4萬9,036人喪生、252萬6,192人染疫）及英國（4萬1,358人喪生、31萬6,367人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（78人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4,808例確診，其中4,634人死亡，以及7萬9,519人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計23萬7,791死、602萬4,075例確診；歐洲累計20萬9,826死、348萬3,014例確診；美國和加拿大累計17萬7,502死、543萬5,435例確診。

亞洲累計7萬8,347死、386萬8,649例確診；中東地區累計3萬1,780死、130萬7,456例確診；非洲累計2萬5,081死、109萬8,312例確診；大洋洲累計412死、2萬5,136例確診。 （中央社）

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