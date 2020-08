莫迪談願景 提升製造力、大量生產疫苗

印度總理莫迪今(15)日 在獨立日演說中喊出「來印度製造,為全世界製造」口號,將強化印度製造能力,展現取代中國成為全球工廠的雄心,他並表示將大量生產疫苗讓人人都可施打。

莫迪今天上午主持第74屆印度獨立日慶祝活動時以印地語發表演說,把他2014年上任之初提出的「來印度製造」(Make in India)政策,提升為「來印度製造,為全世界製造」(Make in India, Make for World)。

綜合News 18等印度英文媒體報導,莫迪在演說中向印度國民承諾,將建立「印度自力更生」(Admanirbar Bharat)特別經濟計畫。

莫迪於5月13日全國封鎖期間宣布「印度自力更生」計畫,這項計畫預計投入20兆盧比(近新台幣8兆元),希望透過擴大印度製造達到自給自足的目標,拯救遭疫情重創的經濟。

莫迪表示,要實現「印度自力更生」計畫需要一個基礎架構,政府預計透過多元模式基礎建設來連接整個國家。

莫迪表示,「印度自力更生」計畫不僅將減少對進口的依賴,還會強化印度製造能力、創造力和技術;雖然未來會面臨許多挑戰,但也有數百萬種解決辦法。

談到為全世界製造時,莫迪說,印度在疫情爆發後才增加生產N-95口罩、個人防護設備和呼吸器,現在印度的生產量已經可以出口這些產品。

莫迪也表示,印度已準備好在科學家驗證2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫苗效能並批准後,立即大規模生產疫苗,並計劃在最短時間內讓每個印度人施打疫苗。

莫迪說,印度正在試驗的COVID-19疫苗不只有一種,而是多達2、3種疫苗。

莫迪也宣布「國民數位健康任務」(National Digital Health Mission)將推動健康身分證(health ID),保存印度13億人口所有健康檢測、疾病和藥物及其他細節與醫療記錄,透過科技減少醫療上的困難。

不過,由於印度政府經常傳出駭客入侵且大筆公民資料被盜,上述計畫讓一些專家和印度自由派人士擔心個人隱私資訊安全。

印度昨天新增6萬5 , 000多例病例,累計確診人數今天突破250萬例,達到253萬490例,死亡人數4萬9,170人,是全球第三大疫情嚴重國家,死亡人數全球第四。

莫迪日前出席北方省阿尤德亞羅摩廟奠基儀式時,曾近距離接觸確診武漢肺炎的大祭司達斯(Mahant Nitya Gopal Das),但莫迪無視要求他自我隔離的呼聲違反防疫規定,而選擇戴上口罩、維持社交距離,親自主持印度獨立日活動,現場有約4 , 000人與會,根據印度官員表示,為遵守防疫規定,人數比往年減少1/4。 (中央社)

