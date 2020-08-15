莫迪談願景 提升製造力、大量生產疫苗

印度總理莫迪今（15）日 在獨立日演說中喊出「來印度製造，為全世界製造」口號，將強化印度製造能力，展現取代中國成為全球工廠的雄心，他並表示將大量生產疫苗讓人人都可施打。

莫迪今天上午主持第74屆印度獨立日慶祝活動時以印地語發表演說，把他2014年上任之初提出的「來印度製造」（Make in India）政策，提升為「來印度製造，為全世界製造」（Make in India, Make for World）。

綜合News 18等印度英文媒體報導，莫迪在演說中向印度國民承諾，將建立「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）特別經濟計畫。

莫迪於5月13日全國封鎖期間宣布「印度自力更生」計畫，這項計畫預計投入20兆盧比（近新台幣8兆元），希望透過擴大印度製造達到自給自足的目標，拯救遭疫情重創的經濟。

莫迪表示，要實現「印度自力更生」計畫需要一個基礎架構，政府預計透過多元模式基礎建設來連接整個國家。

莫迪表示，「印度自力更生」計畫不僅將減少對進口的依賴，還會強化印度製造能力、創造力和技術；雖然未來會面臨許多挑戰，但也有數百萬種解決辦法。

談到為全世界製造時，莫迪說，印度在疫情爆發後才增加生產N-95口罩、個人防護設備和呼吸器，現在印度的生產量已經可以出口這些產品。

莫迪也表示，印度已準備好在科學家驗證2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗效能並批准後，立即大規模生產疫苗，並計劃在最短時間內讓每個印度人施打疫苗。

莫迪說，印度正在試驗的COVID-19疫苗不只有一種，而是多達2、3種疫苗。

莫迪也宣布「國民數位健康任務」（National Digital Health Mission）將推動健康身分證（health ID），保存印度13億人口所有健康檢測、疾病和藥物及其他細節與醫療記錄，透過科技減少醫療上的困難。

不過，由於印度政府經常傳出駭客入侵且大筆公民資料被盜，上述計畫讓一些專家和印度自由派人士擔心個人隱私資訊安全。

印度昨天新增6萬5 , 000多例病例，累計確診人數今天突破250萬例，達到253萬490例，死亡人數4萬9,170人，是全球第三大疫情嚴重國家，死亡人數全球第四。

莫迪日前出席北方省阿尤德亞羅摩廟奠基儀式時，曾近距離接觸確診武漢肺炎的大祭司達斯（Mahant Nitya Gopal Das），但莫迪無視要求他自我隔離的呼聲違反防疫規定，而選擇戴上口罩、維持社交距離，親自主持印度獨立日活動，現場有約4 , 000人與會，根據印度官員表示，為遵守防疫規定，人數比往年減少1／4。 （中央社）

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