股價崩77％！ 巴菲特止血出清這檔股

美國股神巴菲特(Warren Buffett) 所掌管的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於去年Q3首度買進美國天然氣公司西方石油（Occidental Petroleum），但在新冠疫情衝擊全球原油需求，加上沙、俄兩國3月大打石油價格戰，該公司股價一度崩跌逾77%。根據波克夏向美國證管會 (SEC) 最新提交的F13報表，顯示該公司已經出清手上高盛、西方石油以及美國4大航空持股。

波克夏Q2財報顯示，投資組合唯一新增持股為金礦股巴里克黃金(Barrick Gold)，蘋果(約2.45 億股)、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏持股比重不變。減持的股票有：摩根大通、富國銀行、紐約梅隆銀行以及萬事達卡、Visa、PNC銀行等。出清的股票則是有高盛、西方石油、美國4大航空股。

若從今年3月低點來計算，截至本周五(14日)蘋果收盤價459.63美元，等於是這段期間巴菲特持有蘋果股票市值大增超過576億美元(約1.69兆元新台幣)。

至於遭出清的西方石油，則是在去年4月30日宣布接受波克夏投資100億美元，完成與獨立產油商阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）、價值550億美元的併購案，波克夏將取得10萬股累積型永續特別股（Cumulative Perpetual Preferred Stock），發配8%股息，這也是近年來巴菲特繼卡夫亨氏合併案以來，最大的投資行動。

不過，美國能源股在今年全球石油需求銳減、石油價格戰業務與股價損失極大，從年初42美元跌至3月低點9.69美元，股價狂崩超過77%，雖後來雖著大盤觸底強彈，股價上漲超過50%，但仍處在14至16美元區間震盪，與年初甚至是去年宣布獲得巴菲特投資時的60美元相比，市值約僅剩下當初的4分1。

根據這份報表顯示，原本西方石油將以普通股的形式，支付給波克夏 2 億美元股利也不見蹤跡，代表巴菲特已經完全退出這筆讓他損失慘重的交易。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 呂承哲）