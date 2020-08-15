砍斷微信反害慘iPhone 川普冷回3字

美國總統川普上周簽署WeChat（微信）行政命令後，有專家預期蘋果iPhone出貨可能掉30%。美媒報導，有記者在白宮記者會問川普相關問題，但他僅簡單回應三字「無所謂」。

川普原本6日簽署行政命令，45 天之後，美國任何民眾或企業不可跟TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊有業務往來；但他14日再簽一紙行政命令，要求字節跳動在90天內出售 TikTok美國業務，等於多給字節跳動45天時間，跟可能的潛在買家微軟達成交易。

美國財經媒體報導，記者在白宮記者會上向川普問到，WeChat禁令會對iPhone銷售造成衝擊，但川普只回答「無所謂」，「我們必須做對國家安全有益的事。中國一直讓我們非常失望。」

天風國際證券分析師郭明錤日前發布報告指出，若蘋果App Store刪掉微信服務，iPhone出貨量將減少25%-30%，而AirPods、iPad、Apple Watch以及Mac出貨量則下修15%到25%。

此外，大陸社群平台微博日前調查，如果無法在iPhone上使用微信，受訪的120萬用戶中，有95%用戶將放棄iPhone、選擇微信。顯見禁令一旦生效，可能促使蘋果用戶轉向其他手機品牌。

（中時新聞網 吳美觀）

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