WeWork 軟銀加碼投資11億美元

共享辦公室業者WeWork第二季會員減少12％，但表示公司的現金消耗率約較2019年底時減半，且獲得大股東軟銀集團（SoftBank Group）額外11億美元融資。

截至第二季，WeWork的會員人數為61.2萬人，低於第一季的69.3萬人，降幅為12％。不過WeWork表示，公司48％的會員是員工數超過500人的大企業。

軟銀先前已經對WeWork投資逾100億美元，本次同意額外借款11億美元給WeWork，協助該公司因應新冠肺炎對業務的影響。軟銀的新投資是以優先擔保債券的形式，WeWork有12個月的時間提取貸款。

WeWork財務長羅斯（Kimberly Ross）在電話會議中表示，公司不會立即動用這11億美元，但手邊擁有可用的流動性是好事。

羅斯13日在發給員工的電子郵件中表示，第二季（4至6月）業績反映新冠肺炎疫情衝擊公司業務，不過公司的財務狀況依然維持穩健。

羅斯在信中寫道，「我們初期的努力是讓公司更精簡、更精打細算，讓我們處於更有利的位置，能快速適應環境、開拓新領域，並實現未來的業務目標。」

在財報方面，WeWork第二季營收達8.82億美元，較一年前同期增加9％，不過遜於第一季的11億美元，WeWork該季營收首次跨越10億美元大關。備忘錄並未提及該季的淨損金額。

WeWork第二季的支出為6.71億美元，比2019年第四季的13億美元約減少一半。WeWork第二季支出包含1.16億美元重整支出，例如員工遣散費。