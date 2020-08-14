應材上季營收、獲利 優於預期

半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）上季（7月底止）營收、獲利雙雙優於預期，且本季財測也高過華爾街預估值。

公布財報後，激勵應材股價在14日早盤勁揚3.8％。

應材上季營收達到44億美元，較去年同期的36億美元增加23％，且優於FactSet調查分析師預期的42億美元。上季淨利8.4億美元與去年同期的5.7億美元相比，成長率更高達47％。經調整後上季每股盈餘（EPS）1.06美元，也高於分析師預期的0.95美元。

應材上季毛利率經調整後達到45％，高於去年同期的44％，也高於分析師預期的44.6％。

應材預期本季營收約在44億至48億美元之間，經調整後每股盈餘約在1.11至1.23美元之間。分析師預期應材本季營收44億美元，經調整後每股盈餘1.03美元。

回顧今年6月應材財務長杜恩（Dan Durn）曾表示，疫情讓不少半導體製造商調整商業策略，但整體市場需求依舊強勁。應材執行長迪克森（Gary Dickerson）13日進一步表示：「應材生產力維持在新冠肺炎疫情爆發前的水平。」

應材13日也宣布上季執行了2億美元股票回購計畫，與其他同業因應疫情暫停股票回購的做法恰好相反，也是分析師始料未及。

但《富比世雜誌》依舊認為只要疫情一天不退散，應材股價仍面臨向下風險。2018年半導體市場供應過剩時應材股價本益比僅10倍，此後一路上漲至今年達到22倍。

《富比世雜誌》推測倘若疫情持續惡化，應材日後股價本益比可能從22倍降至18倍，且在營收、獲利率雙雙萎縮的情況下，應材股價最低可能跌至52美元。