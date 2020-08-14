Fed研究數位貨幣 不準備發行

美國聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）13日在一場會議上表示，Fed正在研發與測試實驗性的央行數位貨幣（CBDC），目的在於增強對數位貨幣的理解。但她強調，聯準會並不準備發行數位美元。

過去幾年負責在Fed內部，帶領數位幣與相關技術討論的布蘭納德，在舊金山聯準銀行贊助的創新會議上強調，雖然Fed在這些新興領域上的研究與實驗採取主動姿態，但這並非意味Fed已經準備好要發行CBDC。

她解釋，因為如果要使用該貨幣，勢必會涉及到棘手法律問題的「政策程序」，然而Fed迄今根本還未決定是否要開始該程序。

該Fed官員指稱：「我們正花時間與精力去了解數位幣的重要涵義，以及目前在全球各地的CBDC發展情況。」布蘭納德並補充，基於美元在全球的重要地位，Fed在攸關CBDC的研究與政策發展上，仍有必要維持先趨地位。她還提到，由於全球對美元需求仍然強勁，Fed將確保大眾能取得多種支付選項的途徑。

目前Fed針對CBDC的內部實驗，包括來自克里夫蘭、達拉斯與紐約等聯準銀行的研究人員，他們將負責協助數位幣對支付生態系統、貨幣政策、金融穩定與消費者保護的政策研究。此外波士頓聯準銀行則與麻省理工學院合作，建立與測試央行使用的實驗性CBDC。

布魯金斯研究院（Brookings Institution）曾在上月發布報告指出，CBDC在過去幾年已有大幅進展，該數位幣已從大膽投機的概念衍生成為不可避免的必然性。

在新冠肺炎疫情爆發期間，就有知名經濟學家提到，CBDC能使政府在向勞工發放紓困支票時更加容易。

布蘭納德在演說中還表示，大陸在CBDC的研發領域上正大幅超前。大陸四家國有銀行已在深圳等城市對該數位幣進行測試，意味數位人民幣的發行即將來臨。