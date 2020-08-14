美債息大漲＋陸數據疲弱 美元回穩

美國最新公布的就業數據意外強、美國公債殖利率大漲，以及中國經濟數據意外疲弱，緩解了美元賣壓，周五美元止跌回穩。投資人對疫情反撲的擔憂，亦帶動避險天堂美元的需求轉強。

美國勞工部周四公布，上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少22.8萬人，為96.3萬人，為3月美國爆發新冠肺炎疫情以來首度跌破100萬人，並遠低於市場預估的110萬人。不過，在目前仍約有3,000萬名美國人失業之際，華府的新一輪新冠紓困法案協商仍然陷入僵局。

中國國家統計局周五公布，7月規模以上工業增加值年增4.8%，低於市場預測中值5.1%，且消費品零售額連跌第7個月，顯示這個全世界最有希望的經濟復甦仍面臨一些顛簸。

中國疲軟的零售與生產數據拖累風險型資產澳元與紐元，澳元跌0.2%，報0.7138美元，紐元跌0.15%，報0.6537美元。防疫資優生紐西蘭近來爆發新一波新冠肺炎疫情，稍早前該國宣布最大城市奧克蘭（Auckland）的封鎖措施將延長12天，且該國央行本周公布的政策聲明意外偏向鴿派，均對紐元帶來壓力。其他主要貨幣大致持平，但歐元保持在1.18美元之上。

周四美國長期公債標售的需求低迷，帶動殖利率持續大漲，已吸引部分投資人重拾美元，資金從日本撤出的情況尤其明顯，日圓兌美元匯率料將創下2個月來最大單周跌幅，較上周五收盤跌0.9%，報106.84兌一美元。

（時報資訊 柯婉琇）