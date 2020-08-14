紐西蘭倉儲多人確診 專家:冷凍食品不易傳染

紐西蘭一家冷凍倉儲公司再傳工作人員新冠肺炎確診病例，冷凍進口食品是否造成防疫缺口，已成為國際輿論焦點。衛生官員及專家研判，感染來源可能是人傳人而非冷凍進口食品。

紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）報導，跨國冷凍倉儲公司Americold位於紐西蘭第一大城奧克蘭威靈頓山（Mt Wellington）的冷凍倉庫，今天又有2名工作人員證實感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

與Americold冷凍倉庫有關的確診人數已增加至13人，其中6人為冷凍倉庫工作人員，另外7人則是家屬。這一家冷凍倉庫目前還有14名工作人員等候檢測結果。奧克蘭迄今共有19人確診。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）昨日報導，紐西蘭衛生部已針對位於威靈頓山的Americold冷凍倉庫進行檢驗；紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示，病毒有可能在冷凍倉庫中長時間存活；但當局仍不清楚這一波疫情的感染來源。

紐西蘭前鋒報提到，布魯斐德研判威靈頓山冷凍倉庫工作人員感染途徑，較有可能是人傳人，而非來自冷凍進口食品。

另外，美國新聞週刊（Newsweek）於美國時間昨天（13日）刊登報導，標題為「紐西蘭冠狀病毒疫情爆發可能源自冷凍進口食品包裝」。文中提到，紐西蘭衛生部的調查焦點之一，是病毒是否可能經由冷凍食品包裝入侵。

科技新聞網站Ars Technica於美國時間昨天（13日）報導指出，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳染病研究員甘布爾（Amandine Gamble）認為，雖然經由冷凍進口食品感染的說法純屬臆測，但她同時坦承這是有可能發生的事情。

甘布爾解釋，經由冷凍進口食品染疫的可能性，必須要有一連串的條件才能達成，例如：一開始有感染者直接對著食品包裝打噴嚏，留下大量病毒；然後食品馬上被冷凍運送，最後收貨人員又在沒有足夠防護裝備的情況下接觸，接著又馬上觸摸自己的鼻子，那他就有可能被感染。

甘布爾表示，若有人經由冷凍進口食品而感染病毒，可說是「非常倒霉」。

在奧克蘭當局8月11日公布4人確診之前，紐西蘭已經連續102天維持本土病例零確診的紀錄。