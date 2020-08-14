日本新冠肺炎增1,175例 沖繩延長緊急事態

日本昨天新增新冠肺炎確診1175例，死亡病例新增11人，累計病例達到5萬2,595例；疫情最嚴峻的沖繩縣宣布，原本到15日結束的「緊急事態宣言」，延長到29日。

日本讀賣新聞報導，昨天單日新增11人死亡，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡人數，是自從5月28日以來，再次單日新增超過10例。

東京都昨天新增206例，其中有107人是20多歲到30多歲的年輕人，佔一半以上，但也有14名70歲以上的長者確診；另外，超過6成的人感染途徑不明。

大阪府新增177例，連續10天單日新增超過100例。福岡縣新增144例，其中大牟田高中新增21例，同校累計有27人染疫。神奈川縣新增123例，厚木市一所小學新增9名兒童染疫，同校累積達14例。

另外，沖繩縣昨天單日新增97例確診，累計病例數1,404例；駐沖繩美軍基地相關人士也新增3例，累積達323例。

琉球新報報導，沖繩縣每10萬人一週內新增確診42.62人，連續13天高居日本第一。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天宣布提升縣內警戒等級到最高級的「感染蔓延期」，並延長縣府自行公布的「緊急事態宣言」到29日止。

玉城呼籲縣內全域民眾徹底落實避免不必要及不緊急的外出，特別是要避免晚間10時後出門；另外也籲請縣民不要到鬧區，外出購物時原則上應單獨前去。