白宮：美滿意陸第一階段貿易協議採購進展

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天說，川普政府對美中第一階段貿易協議有關中國履行承諾購買美國貨物的進展感到滿意，暗示15日初步審核時，這項協議將繼續存留下來。

柯德洛在白宮向媒體引述貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）向總統川普提報的評論指出，中國「現在真的在採購進口我們的商品，順便一提，這對美國農牧業帶來很大利益」。

萊特海澤和中國國務院副總理劉鶴15日將舉行視訊會議，首度就第一階段貿易協議執行狀況進行半年度審核。

路透社報導，華府和北京近來因一連串問題緊張關係加劇，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、北京以國安為由打壓香港異議人士、美國制裁中國企業和官員，以及新疆省人權議題等，但美中今年1月15日簽署的第一階段貿易協議仍撐過風暴。

柯德洛表示：「我們在其他方面與中國有很大歧異，但就第一階段貿易協議而言，我們持續參與其中。」

在疫情大流行之際，中國採購美國農產和製成品、能源和服務的起步緩慢，目前大幅落後今年採購770億美元、兩年內採購2000億美元美國貨的進度。

柯德洛說，萊特海澤告訴川普，中國現在購買美國出口商品超過40%，高於2017基準年的約20%。