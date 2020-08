國外iOS用戶發現,今天早上在iPhone、iPad等裝置上不斷跳出iTunes Store相關錯誤訊息,造成用戶困擾;台灣用戶暫時未傳出相關問題。記者向蘋果公司查證此事,尚未取得回覆。

觀察蘋果官網的系統狀態,所有服務目前皆為「可用」。只有Game Center顯示使用者曾在8月12日上午8時45分至9時32分遇到問題,但已解決。

不少國外用戶在社群平台推特(Twitter)發文表示,iPhone今天突然顯示「The iTunes Store is unable to process purchases at this time.(iTunes Store目前無法處理購買)」的訊息,關閉後仍不時跳出,甚至有用戶抱怨每5秒就跳出一次,只能等待蘋果修復。