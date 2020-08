當白老鼠？杜特蒂擬明年5月接種俄新冠疫苗

菲律賓總統府發言人周四說,總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)最快可能2021年5月就會注射俄羅斯製疫苗。

臨床實驗還不到兩個月,俄羅斯也沒提供相關數據,但莫斯科周二宣布,已註冊了全球第一款新冠肺炎疫苗。據CNBC新聞網13日報導,雖然科學家和衛生專家紛紛質疑俄製新冠疫苗的安全和效力,但本周稍早杜特蒂仍自願參與測試。

菲律賓是少數會參與更廣泛三期臨床試驗的國家,官方菲律賓新聞社(Philippine News Agency)說,菲國10月就會開始相關試驗。醫學專家認為,在任何疫苗研發的過程中,三期臨床試驗是關鍵,在這時需要根除任何可能的副作用。而在這類試驗中,可能需要數以千計參與者接受接種。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計數字顯示,菲律賓上星期超越印尼,成為東南亞新冠肺炎確診病例最多的國家。而到周四下午為止,菲國的確診病例為143,749宗,而死亡則有2,404人。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)資深副總裁莫里森(J. Stephen Morrison)周三說,俄羅斯總統普丁會提供新冠肺炎疫苗給杜特蒂並不令人意外。他指出,普丁利用中低收入國家憂心忡忡,擔心搶不到疫苗的焦慮,已向菲律賓,巴西和沙烏地阿拉伯等國銷售新冠疫苗。

文章來源:Philippine President Duterte may be injected with Russia’s coronavirus vaccine by next May

(中時新聞網 楊幼蘭)