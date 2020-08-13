日也瘋偽出國 2點和台不一樣 民眾按讚

新冠肺炎疫情衝擊全球，多國限制觀光客入境，民眾出國計畫被打亂，不過國內航空公司推出「偽出國」行程，讓民眾搭飛機過過乾癮。日本也瘋偽出國，但是和台灣不一樣的是，他們的飛機並沒有真的起飛，倒是民眾可以戴上虛擬實境眼鏡，用眼睛欣賞國外風景。

為防範疫情從國外進入，日本也實施邊境管制措施，即便是日本國民入境，也必須強制進行病毒檢測及14天隔離措施，在新冠疫情衝擊各國之下，日本人出國意願大減，不過這種被迫宅在家的狀態，也讓部分日本人受不了。

路透社報導，東京娛樂公司「First Airlines」幾年前就推出虛擬搭機出國服務，不過在疫情爆發之後，業績成長了5成。

該公司分別提供民眾類似頭等艙及商務艙的客艙空間，掛著微笑的空姐為乘客端上熱騰騰的機上餐和飲料，飛機「起飛」時，空姐也會為乘客展示一遍安全指示，機艙窗戶也換成銀幕，呈現出飛機穿越雲層時的畫面。

不過和台灣偽出國經驗不同的是，「First Airlines」的飛機從來沒有真的起飛過，民眾也要戴上虛擬實境眼鏡，用眼睛親眼欣賞目的地的風土民情，路透指出，「First Airlines」提供民眾飛往羅馬、巴黎、紐約、以及夏威夷的服務。

56歲的井上勝男（Katsuo Inoue）表示，他才剛和妻子搭乘「First Airlines」飛往羅馬，「我的印象相當不錯，因為我有看到那邊真實事物的感覺。」

新冠疫情讓日本人出國機會大減，日本最大航空公司全日空航空（ANA）表示，6月出國人數大幅下降96%。

據「日本放送協會」（NHK）報導，日本至今有逾5萬人感染新冠肺炎，1,000多人喪命。

文章來源：Virtually identical: Grounded Japanese try ‘foreign’ holidays with a difference

（中時新聞網 吳映璠）