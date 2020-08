「中土世界」美景消失 紐西蘭冰川衰77％

紐西蘭有高山冰川、火山等自然美景,很早就是觀光勝地,到了2001年,紐西蘭名導演彼得傑克森(Peter Jackson)在紐西蘭取景拍攝著名奇幻文學「魔戒」系列之後,紐西蘭的風光就常被形容成「中土世界」。不過美景正在消失,英國里斯大學(University of Leeds)研究人員發現,紐西蘭南阿爾卑斯山的冰川,損失了總量的77%。

環境雜誌(Environment Journal)報導,研究人員繪製了從小冰河時代末期(大約400 年前)到2019年,南阿爾卑斯山的冰川流失情況。他們利用冰川輪廓的歷史記錄,重建了冰川的體積,發現冰川的流失已超過一半。

相對於最近的幾十年,南阿爾卑斯山已經失去了其冰川總量的77%。

僅在1978年至2019年之間,損失了多達17%的損失。

研究人員強調,這絕對是環境的警訊,不只是美麗風景的消失,還是水資源的匱乏。因為南阿爾卑斯山的冰川,是南島眾多河流的上游來源,一但失去了冰川,河流可能出現嚴重枯水。從更大的層面來講,地球的高山冰川和冰蓋,是地球主要淡水的儲存,要是都融化進入大海,必然使全球海平面上升,同時使陸地變得更乾旱。

研究的主要作者強納森·卡里維克博士(Jonathan Carrivick)說:「一但冰川流失,情況可能愈來愈惡化而難以阻止,因為冰層流失,露出深色的山體,吸熱效果加倍,山體溫度上升,會使其他未融合的冰川底部也開始鬆動,進而加劇了融化。」

研究的另一名作者安德魯·洛瑞(Andrew Lorrey)博士補充說:「我們觀察到的長期冰量減少、雪線上升,以及我南阿爾卑斯山冰川的快速崩解。而且自1970年代後期收集的攝影證據表明,自2010年以來情況已大大惡化。」

卡里維克博士悲觀得說:「我們的研究結果顯示,南阿爾卑斯山冰河融化,可能已經超過臨界點。也就是挽回已經很困難,未來我們必須制定對策,盡力減少冰河融化後,冰水流入河流的水量,因為這會影響當地的水供應、景觀穩定性和生態系統。」

文章來源:New Zealand glaciers have lost 77% of their total volume

(中時新聞網 江飛宇)