「中土世界」美景消失 紐西蘭冰川衰77％

紐西蘭有高山冰川、火山等自然美景，很早就是觀光勝地，到了2001年，紐西蘭名導演彼得傑克森(Peter Jackson)在紐西蘭取景拍攝著名奇幻文學「魔戒」系列之後，紐西蘭的風光就常被形容成「中土世界」。不過美景正在消失，英國里斯大學(University of Leeds)研究人員發現，紐西蘭南阿爾卑斯山的冰川，損失了總量的77％。

環境雜誌(Environment Journal)報導，研究人員繪製了從小冰河時代末期（大約400 年前）到2019年，南阿爾卑斯山的冰川流失情況。他們利用冰川輪廓的歷史記錄，重建了冰川的體積，發現冰川的流失已超過一半。

相對於最近的幾十年，南阿爾卑斯山已經失去了其冰川總量的77％。

僅在1978年至2019年之間，損失了多達17％的損失。

研究人員強調，這絕對是環境的警訊，不只是美麗風景的消失，還是水資源的匱乏。因為南阿爾卑斯山的冰川，是南島眾多河流的上游來源，一但失去了冰川，河流可能出現嚴重枯水。從更大的層面來講，地球的高山冰川和冰蓋，是地球主要淡水的儲存，要是都融化進入大海，必然使全球海平面上升，同時使陸地變得更乾旱。

研究的主要作者強納森·卡里維克博士（Jonathan Carrivick）說：「一但冰川流失，情況可能愈來愈惡化而難以阻止，因為冰層流失，露出深色的山體，吸熱效果加倍，山體溫度上升，會使其他未融合的冰川底部也開始鬆動，進而加劇了融化。」

研究的另一名作者安德魯·洛瑞（Andrew Lorrey）博士補充說：「我們觀察到的長期冰量減少、雪線上升，以及我南阿爾卑斯山冰川的快速崩解。而且自1970年代後期收集的攝影證據表明，自2010年以來情況已大大惡化。」

卡里維克博士悲觀得說：「我們的研究結果顯示，南阿爾卑斯山冰河融化，可能已經超過臨界點。也就是挽回已經很困難，未來我們必須制定對策，盡力減少冰河融化後，冰水流入河流的水量，因為這會影響當地的水供應、景觀穩定性和生態系統。」

文章來源：New Zealand glaciers have lost 77% of their total volume

（中時新聞網 江飛宇）