不服法院裁決 優步、Lyft威脅暫停加州業務

加州法院周一裁決，禁止優步、Lyft和其他採用「零工工作」（gig work）模式的公司把司機和快遞員列為合約包商，必須把他們重新列為正式雇員。這項禁令預計10天後執行，優步和Lyft揚言將暫時關閉加州業務。

優步和Lyft有一周時間針對法院的裁決提出上訴，若上訴失敗就要靠11月加州公投來定勝負。

Lyft周三在電話會議上威脅，最快可能在8月20日禁令開始實施當天就關閉加州業務。其美國整體叫車業務裡，加州占約16％。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）說，優步難以迅速地把目前合約司機轉換成全職員工。

優步揚言若上訴失敗，無法中止實施該禁令，就可能關閉其加州業務，直到成功駁回該禁令為止。

外界認為優步可能暫停加州業務至11月，因為到時候加州選民會就「22號公投案」（Proposition 22）進行投票。該法案提出免除運輸與運送平台的司機和快遞員被視為正式員工。

優步等曾提出第三種方法去歸類勞工，讓他們能保持獨立工作的彈性同時，又能享有企業提供的福利。

隨著「零工工作」模式崛起，爭取勞工權益團體多年來要求雇主必須讓這些零工人士享有一些像正式員工那樣的醫療福利和津貼。

但這樣的要求會讓採取「零工工作」模式的企業，在經常性支出上大幅增加。優步等企業指被透過獨立承包商合約方式，規避福利與津貼等龐大支出來壓低勞動成本。

優步一旦關閉加州業務，即成為其首次因司法紛爭而退出部份美國市場，但加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）對此不以為意，強調不管是加州或其他地方，都不可能允許任何透過占勞工便宜來賺錢的商業模式存在。