思科預警 營收連4季下滑

今年初爆發的疫情徹底改變企業IT支出決策，令企業更加重視雲端服務，讓長久以來被視為企業硬體需求指標的思科（Cisco）大受打擊，預警本季（8到10月）營收將是連續第四季下滑。

思科在12日盤後公布消息，股價在13日開盤暴跌11％至42.87美元。年初以來思科股價幾乎零成長，同一期間納斯達克指數上漲23％。

思科上季（7月底止）營收年減9％至122億美元，所幸公司成功讓營業支出減少9％，獲利才得以年增19％至26.4億美元。經調整後上季每股盈餘（EPS）80美分，略高於Refinitiv調查分析師預期的74美分。

然而，思科預警本季營收將較去年同期下滑7％至9％，且每股盈餘經調整後約在69至71美分，低於分析師預期的76美分。分析師預期思科本季營收年減7％至123億美元。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示：「疫情減緩整體企業IT支出成長，尤其衝擊思科的企業及商業訂單。我們發現顧客不斷延後特定領域的採購決策，同時在其他領域擴大支出，直到全球經濟復甦前景明朗為止。」

疫情造就的居家辦公潮讓許多企業加速雲端轉型，造福亞馬遜、微軟及谷歌等雲端服務大廠，也讓其他主打網路服務的科技公司聲勢看漲。相較之下，過去以網路設備起家的思科近年雖加緊腳步發展雲端軟體服務，依舊彌補不了核心硬體事業營收銳減。

銷售交換器及路由器的思科基礎建設部門營收在上季年減16％至66億美元，近年主打Webex線上視訊會議軟體的應用程式部門營收，也在上季年減9％至15億美元。

思科為了維護獲利空間努力撐過這波疫情，12日宣布未來幾季將大砍超過10億美元成本，相關措施包括鼓勵員工提早退休，且不排除裁員。