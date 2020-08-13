IEA、OPEC雙降今年原油需求

今年初疫情爆發重創能源需求後，市場復甦相當緩慢，近日美國、印度、巴西等地疫情再度惡化，恐拖累全球經濟復甦，使國際能源總署（IEA）及石油輸出國組織（OPEC）雙雙下修今年全球原油需求。

OPEC在12日發表的最新報告中預測，今年全球原油需求約在每日9,060萬桶，較去年每日下滑910萬桶，跌幅相當於9.1％，比OPEC先前預期的跌幅還大。

OPEC認為隨著各地陸續解封，全球經濟可望復甦，但強調「近日美國確診病例再度暴增值得密切關注」，因為疫情若持續惡化將阻礙消費者信心回升，連帶拖累消費支出。

無獨有偶，IEA也在13日報告中預測今年全球原油每日需求較去年每日減少810萬桶，較先前預期的跌幅多出14萬桶。儘管IEA及OPEC都看好明年原油需求恢復成長，但IEA在13日將明年原油需求增幅下修為每日520萬桶。

IEA表示航空業復甦陷入停滯及近日疫情再度惡化都阻礙能源需求復甦。今年7月航空業需求仍舊比往年同期減少三分之二，因為各國持續實施邊境管制，且居家辦公在歐美地區已經成為常態。

過去兩個月來，原油庫存量減少及經濟開始復甦的消息推動油價自谷底反彈，但疫情惡化再度打擊油價，使油價一直維持小幅波動。

美國能源情報署（EIA）日前公布上周美國原油日產量降至1,070萬桶，一度激勵油價在12日上漲，但13日再度走跌。布蘭特原油期貨價在13日盤中下跌0.5％至每桶45.18美元，西德州中級原油期貨價也下跌0.6％至42.42美元。

回顧今年4月疫情高峰期，國際原油期貨價一度跌至負數領域，成為IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）口中的「黑色四月」。IEA表示全球原油需求量在6月超越供應量，但近日油市供應成長恐將再度打擊油價。