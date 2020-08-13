美維持空中巴士15%關稅 空巴：深感遺憾

儘管歐洲聯盟（EU）試圖解決16年來的飛機補助爭議，美國政府今天表示，仍將維持對空中巴士（Airbus）飛機徵收15%關稅，其他歐洲貨物徵收25%關稅。

路透社報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，歐盟迄今未能採取必要行動以符合世界貿易組織（WTO）決策，華府將展開新的進程以嘗試達成一項長期解決方案。

美國貿易代表署（USTR）指出，將對價值75億美元歐洲貨物的徵收關稅清單進行調整，移除希臘和英國部分貨物，並以等值的德國和法國貨物替代。

USTR無視歐盟官員和美國議員呼籲降低歐盟食品、紅酒和烈酒的關稅，但也未如先前揚言加徵伏特加酒、杜松子酒和啤酒等進口貨物關稅。

空中巴士指出，美方維持對空巴飛機關稅不變，他們「深感遺憾」。

一名歐盟官員說，華府決定不提高關稅稅率，對防止貿易衝突進一步升高有助益；他呼籲這兩大經濟體更加努力以解決貿易衝突。

這名官員表示，歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）仍將積極與萊特海澤交涉，以商議解決之道；他還說，當前經濟趨緩已凸顯終結彼此衝突的急迫性。

USTR去年10月起，對義大利起司和單一麥芽蘇格蘭威士忌等各式各樣歐盟食品、紅酒和烈酒課徵25%關稅，以報復歐盟對大型飛機的補助。

USTR起初對空巴飛機課徵10%關稅，3月將關稅稅率提高至15%。