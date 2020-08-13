疫情再折損一將！美百年折扣連鎖店聲請破產

擁有112年歷史的美國知名折扣連鎖商店Stein Mart今天聲請破產保護，並宣布旗下280間店面若不是全數關閉，也將關閉多數店面。

Stein Mart執行長霍金斯（Hunt Hawkins）在新聞稿中表示：「零售業環境備受挑戰，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊的聯合效應，讓我們的生意陷入重大財務困境。公司缺乏充足的流動資金在日常業務中持續經營下去。」

美聯社報導，Stein Mart總部位於佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville），在全美30州擁有逾280間店面，以折扣價格專賣服飾、鞋類和居家用品，許多店面位於社區購物中心內。截至5月30日，Stein Mart僱有約8400名員工。

霍金斯表示，Stein Mart「短期內」將繼續正常經營，也正在評估出售旗下電商業務的可能性。根據Stein Mart發言人塔瑟夫（Linda Tasseff）說法，本月14日或15日將展開歇業大拍賣，預料所有店面將在今年第4季之前陸續關閉。

今年約有20多間大小零售業者聲請美國破產法第十一章的破產保護，遠遠超出去年總數，其中包括美國歷史最悠久的精品百貨Lord & Taylor、服飾零售商J. Crew、潘尼百貨公司（J.C. Penney）、精品百貨公司尼曼瑪戈（Neiman Marcus）和女裝品牌Ann Taylor及Lane Bryant的母公司Ascena零售集團等。

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