施壓有效？傳陸將TikTok與微信列入貿易談判

川普政府近期施壓陸熱門社群影音應用程式抖音國際版「TikTok」以及微信，並要求美國企業不得與其母公司「字節跳動」以及騰訊進行交易，違者將面臨制裁之際，據美國財經媒體報導，北京有意在最新一輪貿易談判中，將TikTok與微信列入談判議程。

報導指出，根據參與準備談判的匿名人士表示，最新的美陸貿易談判將透過視訊進行，可能將於本周登場，但日期不定，其中美陸雙方將就農產品採購與貨幣匯率等原定議題進行討論。不過陸官員有意將剛才被因國安疑慮而遭川普下禁令的TikTok與微信進行談判。

報導指出，在華府與北京今年1月剛簽署第一階段貿易協議的後7個月，但大陸距離在協議中所須購買的美農產品量仍遠低於預期。除了當前新冠疫情，加上香港問題以及國安問題，導致美陸關係近期惡化，唯獨貿易談判仍是兩國進行合作的領域。

對此一傳聞，陸外交部發言人趙立堅表示，TikTok就是一個給包括美國民眾在內的世界各國人民提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平臺，跟國家安全毫不相干，並指控美國一些人在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，無理打壓非美國企業，吃相十分難看。

大陸正尋求減緩與美國之間不可預期的衝突，特別是諸多大陸科技領域已被美視為眼中釘，自陸電信巨擘華為之後，TikTok與微信事件最新一起爭議。川普以行政命令禁止美企與TikTok母公司字節跳動以及微信母公司騰訊進行交易，將於9月生效，屆時影響整個華人經濟圈，效果恐比封殺華為更為嚴重。

此外，受全球經濟因疫情重創之際，川普也責怪大陸至今購買的美國農產品數量，仍遠不及當初談判的預期量。不過，白宮經濟顧問庫德洛11號接受媒體訪問時淡化陸採購進度落後，稱陸採購美農產品「實質」增加中。

（中時新聞網 馮英志）

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