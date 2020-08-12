特斯拉（Tesla）股價愈來愈高不可攀，這家電動車龍頭已經站上全球市值最大汽車製造商寶座，為了降低散戶持有門檻，增加市場流動性，特斯拉也跟進蘋果分拆股票，11日宣布將執行1股拆成5股政策。

特斯拉周二收跌3％，報1,374.39美元，短線拉回幅度約2成，但在公布分割股票的消息刺激下，周三早盤跳空開高大漲逾6％，每股報1,470美元。

8月31日起，特斯拉股票將以分割後的價格進行交易。假設投資人持有1,000股特斯拉股票，分割後成5,000股，股價只有分割前的五分之一。

即便股票分拆特斯拉市值不變，以周二收盤價計算，特斯拉市值仍超越豐田與福特汽車市值的總和。

重返全球企業市值王的蘋果上周才宣布，董事會批准將股票1拆4，目的在擴大流動性，讓更多散戶有機會入手蘋果股票。

股票分割雖不會影響公司基本面或估值，但多半會推升短線行情，也能吸引原本因股價恨天高而裹足不前的投資人。

不過據嘉信理財（Charles Schwab）資料，連同蘋果在內，今年僅3家標指成分企業宣布股票分割，少於2016年的7家及1997年的102家。

2010年掛牌上市的特斯拉，連續4個季度獲利，點燃投資人追捧熱情。今年迄今特斯拉股價飆漲逾2倍，過去1年累漲將近6倍。

特斯拉執行長穆斯克曾對自家公司股價過高有微詞，他推文指出股票分拆計畫值得在年度股東大會上討論。因為疫情關係，特斯拉股東會推遲到9月舉行，早有投資人力勸穆斯克分割股票。

特斯拉股價表現亮麗，部分是受到中國廠生產Model 3順利交車的拉抬，彌補舊金山灣區生產線因防疫被迫停擺的損失。

特斯拉的平價版休旅車Model Y，也在今年開始交車，所幸這批訂單是在疫情前取得。新冠疫情襲美後，汽車展售中心關閉，多數潛在新車買家居家避疫。