庫德洛：中採購美商品 進展良好

大陸國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）將於美東時間15日舉行視訊會議，商討近期中美的系列問題。美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）透露，儘管中美近期在香港和其他問題上的角力不斷升級，但中國仍在執行第一階段貿易協議，持續採購美國商品，「目前進展良好」。

這是中美自新冠肺炎疫情爆發以來，最受矚目的一場會晤，但受限疫情，雙方將以視訊舉行，評估第一階段貿易協議執行狀況。不過，中美雙方近期在香港問題、科技戰等領域對峙，衝突大有一觸即發之勢，兩方高層會晤的意義不再侷限於貿易領域，更成為外界觀察G2關係是否有轉寰空間的重要指標。

近日大陸方面傳出將於這場視訊會議中，加入更多的對話議題，包括美國封殺TikTok、微信等企業問題，以解決雙方近期出現的新分歧。至於美方立場，則不得而知。

不過根據路透最新報導，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，雖然中美在其他方面的關係日益惡化，但兩國達成的貿易協議並不會被拋棄。雙方仍在貿易領域與中國持續接洽。他也強調，貿易協議現在進展良好，中國目前大幅增加採購美國商品，尤其是在大宗商品方面。

根據資料顯示，即使中國近期增加採購美國農產品，但相關採購量仍遠低於2020年的總體目標。2020年上半年，美國對中國的農產品出口72.74億美元，僅達成2020年協議規定目標365億美元的20％。

此外，兩國已在1月15日簽署貿易協議，但多數美企仍對此協議無感。據美中全國貿易委員會（USCBC）最新調查顯示，美國企業並不認為貿易協議的益處大於過去2年關稅戰帶來的衝擊。調查顯示，只有7％的受訪者認為，貿易協議帶來的益處較大，36％的受訪者認為，企業在關稅戰中的損失遠大於貿易協議帶來的好處，另有56％受訪者認為，目前對貿易協議的好處下結論為時尚早。