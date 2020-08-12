亞馬遜、臉書、蘋果等科技巨頭 聯手告川普

繼字節跳動揚言要起訴川普後，當地時間周一（10日），包括亞馬遜和臉書與蘋果在內的52家美國頂級科技公司提交了一份法律訴狀，一同支持起訴川普暫停發放H-1B等工作簽證、限制部分外籍勞工入境的行政令。

這些科技巨頭表示，川普的行政令是基於一種「錯誤的假設」（即它可以保護美國工人），這項禁令反而會損害美國企業，進而損害本已陷入困境的美國經濟。

「加拿大、大陸和印度等國家的全球競爭者正抓住這個機會，吸引訓練有素的創新型人才。」該法律文件寫道：「與此同時，美國企業眼下也有必要在境外雇傭需要的人才來完成工作。」

今年6月，川普開始收緊移民政策，並宣布從6月24日起至今年年底暫停發放一系列特定非移民工作簽證，包括H-1B、H-2B、H-4、L-1及特定J-1簽證（其中H-1B和L-1都是科技公司會使用到的）。川普政府宣稱，在新冠疫情全面爆發的背景下，此舉將為受疫情影響的美國失業者提供就業機會。

這起訴訟主要是由美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers）在加州發起的。它是美國最大的製造業工業貿易協會，代表了50個州各個工業部門的14,000家小型和大型製造業公司。據悉，此次共有包括蘋果、微軟、Netflix和Twitter在內的52家公司簽署了這份訴訟文件。

事實上，由於該項限制令，早在7月21日，美國商會（USCC）就聯合了全國製造商協會、美國零售聯合會（NRF）、TechNet、國際培訓與交流組織（Intrax）等多個行業協會對美國國務卿蓬佩奧與代理國土安全部長查德·沃爾夫提起了訴訟。（中時新聞網 趙永紝）

文章來源：新浪新聞

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