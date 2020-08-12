避谷歌規範 抖音曾暗收集安卓用戶資訊

今（8/12）日國際新聞重點摘要：

1.避開谷歌規範 抖音曾暗中收集Android用戶資訊

《華爾街日報》報導，抖音（TikTok）避開谷歌Android作業系統的隱私保護措施，從數百萬行動裝置收集「唯一識別碼」（unique identifier），該數據能讓應用程式在不提供用戶退出選擇的情況下，在網路上追蹤用戶。

手機資安專家表示，這種透過不尋常的額外加密層所掩飾的手段，似乎已違反谷歌限制應用程式如何追蹤用戶的政策，也未向抖音用戶揭露。《華爾街日報》在分析後發現，抖音已在去年11月停止這個做法。

此時正值美國川普政府指控，抖音的北京母公司字節跳動透過這個熱門應用程式所收集的資料，可能用於協助中國政府追蹤美國政府職員或包商。

川普政府並以國安受到威脅為由，下令抖音的美國業務必須在期限內交由美國企業併購，否則美國將全面禁止抖音。（時報資訊 柯婉琇）

2.新冠危機籠罩 美國破產潮將創10年高峰

根據標普智匯公司（S&P Global Market Intelligence）提出的調查報告，美國企業破產潮恐將達到10年高峰，截至8月9日已有424家企業聲請破產。

該報告同時將擁有公共債務的公營與民營企業納入調查。報告指出，全球爆發新冠肺炎疫情，消費型企業首當其衝，已經有超過100家此類公司聲請破產，包括男性服飾品牌Men’s Wearhouse母公司Tailored Brands、百貨公司Lord & Taylor、美國最老字號的服裝品牌之一布克兄弟（Brooks Brothers）。

另外近100家聲請破產的企業出自於能源與工業領域，包括石油天然氣生產巨頭切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp.）與小型發動機製造商百力通（Briggs & Stratton）。

3. 賀錦麗成拜登競選搭檔 歐巴馬讚為理想夥伴

篤定代表民主黨角逐白宮大位的拜登（Joe Biden）今天宣布副手由加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任；前總統歐巴馬讚賀錦麗為理想夥伴，球星詹姆斯直呼「支持」。

以下為法新社彙整美國政治人物與名人對賀錦麗出線的看法。

● 歐巴馬

前總統歐巴馬發布長篇聲明，讚拜登「這個決定做得精準漂亮」。

歐巴馬說：「現在喬（Joe，拜登名）有了理想夥伴，可協助他處理當下和未來幾年所要面臨的各項真實挑戰。」他進一步表示賀錦麗「早已做好十足準備」。

他特別強調賀錦麗的個人和專業背景，指「她畢生都在捍衛美國憲法，替民眾爭取公平待遇」。

● 桑德斯

曾與賀錦麗、拜登同台角逐2020年民主黨總統提名的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），大方恭喜昔日對手。

桑德斯在社群網站推特（Twitter）說，賀錦麗「明白需要付出多大努力來為勞工爭取權利、為所有人爭取健康照護，並拉下史上最腐敗的政府」。

他並呼籲「大家一起努力，打贏這場選戰」。

● 希拉蕊

2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）開門見山就說「開心」，樂見賀錦麗創造歷史成為拜登副手人選。

希拉蕊在推特發文說：「她已經證明自己是優異的公僕與領袖。她將成為拜登的強力夥伴。」

● 詹姆斯

美國職籃NBA球星、洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）同樣抑制不住自己的興奮情緒，在推文中發了好幾個拍手圖案，並說：「很開心看到賀錦麗雀屏中選，大力支持！」

● 明蒂卡林

賀錦麗有一半非裔血統、一半南亞血統，她的出線讓印度裔美籍演員明蒂卡林（Mindy Kaling）在推特直呼：「還有比這更令人興奮的一天嗎？」

「對整個國家而言，這是當然的了；但對我的非裔與印度裔姊妹來說更是如此。我們之中有許多人一輩子都以為，像我們這樣的人也許永遠無法坐上高位。」（中央社）

4.雪上加霜 黎巴嫩港區爆炸後單日新增染疫創新高

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口一週前發生災難性大爆炸，醫療機構擠滿傷患之際，國內又傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例創新高消息，令人憂心。

黎巴嫩衛生部表示，過去24小時內，有7人死於新型冠狀病毒，另新增309起確診病例，疫情爆發迄今全國感染總人數來到7121人，87人不治。

法新社報導，雖然黎巴嫩每日數據與部分國家相較仍算低，不過近日有攀升趨勢，使得已經因為8月4日爆炸案傷患湧入而不堪負荷的醫療機構更加緊繃。

據路透社報導，8月4日的港口大爆炸造成至少171人死亡，約6000人受傷，貝魯特大片地區遭到破壞，約30萬人缺乏適當的住所。

根據聯合國消息，至少15所醫療機構在爆炸事件中受到結構性損壞，包括3所大型醫院。

這場黎巴嫩和平時期最嚴重災難所引發的集體創傷，也使得維持社交距離的防疫習慣暫時有點鬆散。

世界衛生組織（WHO）發言人賈拉塞維奇（Tarik Jarasevic）11日在聯合國簡報會上表示，這麼多民眾流離失所，恐升高疫情擴散風險。（中央社）

5.哥倫比亞染疫人數破40萬 首都加護病房接近飽和

南美洲國家哥倫比亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例今天突破40萬，死亡人數也攀升至近1萬3500人，首都波哥大的重症加護病房仍接近飽和狀態。

路透社報導，哥倫比亞衛生部公布每日統計數據時表示，哥國迄今累計41萬453例確診，1萬3475人不治，現有病例為16萬5698起。

哥倫比亞3月底進入全國封鎖狀態，不過大多數企業正逐步重新開放，或透過投遞外送來維持運作。

地方衛生當局表示，波哥大的重症加護病房飽和率已達89%。波哥大確診病例占全國逾1/3。

防疫封鎖期間，美德殷（Medellin）、巴蘭基亞（Barranquilla）和卡利（Cali）等大城的重症加護病房也接近飽和，但住院率較低。（中央社）

6.救經濟!紐西蘭央行不排除實施負利率

紐西蘭央行周三意外宣布擴大貨幣激勵措施，並提出負利率前景，以應對新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

紐西蘭央行的決議與展望意外偏向鴿派，周三紐元盤中跌至0.6524美元，創下1個月新低。

由於國內再度出現新冠肺炎群聚感染，使超過百日的本土零確診記錄破功，今日稍早前紐西蘭政府已宣布重啟人員移動的限制措施。

紐西蘭央行周三宣布現金利率（cash rate）維持不變，仍為0.25%，此決議符合市場普遍預期。由於紐西蘭爆發新冠肺炎疫情，該央行在3月一舉降息3碼（75基點），至0.25%，並表示直到明年第一季，基準利率都將維持在此水準。

紐西蘭央行周三亦宣布，現行之大規模資產收購計畫上限將從600億紐元提高至1000億紐元（約657.7億美元）。

紐西蘭央行並展現出已做好隨時強化經濟支持的準備，稱該央行正在積極考慮一系列額外的貨幣政策工具，包括負利率及提供銀行低成本資金。此外，購買外國資產也仍是其中一個選項。

Capital Economics分析師表示，紐西蘭央行釋出迄今最清楚的訊號，即負利率將來臨。「我們仍然預期該央行會等到明年才將現金利率調降至負值，不過現在看來提前行動的可能性大於延後行動」。（時報資訊 柯婉琇）

7.東芝：4月至6月財報 可能出現4年來營業虧損

日本工業巨擘東芝在今日表示，由於新冠肺炎大流行的影響，在四至六月的第一財季可能會出現該公司近四年來首次的營業虧損。

在東芝該聲明之前，日經新聞曾報導指出，隨著疫情爆發衝擊電子產品的銷售，東芝很可能在第一財季出現超過100億日圓(約合9400萬美元)的營業虧損。

東芝在聲明中表示，日經的報導可能大概符合公司稍晚即將釋出的財報結果，東芝並註明指出，該公司在六月曾提出，四月到九月的上半財年可能出現100~200億日圓的營業虧損。

東芝曾在2016年底出現巨幅的虧損，主因為當時在美國的核能事業和子公司西屋電氣出現危機。該四年前的虧損也讓東芝出脫手中的記憶體事業。

東芝在本周正式出清所有PC事業的持股。（時報資訊 張朝欽）

8.失業率持續改善 南韓7月失業率4.2％

南韓七月失業率來到4.2%，優於六月的4.3%，為連續兩個月下降，但與去年同期相比增加0.1個百分點。

南韓統計廳資料顯示，七月就業人口與去年同期比較減少了27.7萬人，優於六月的減少35萬人。七月就業人數來到2710萬人。

15至64歲的就業率來到66%，較去年同期減少1.1個百分點。

新冠疫情大流行收緊了商業活動。另如果考慮到其對經濟危機的一到兩個季度的時間延遲，預計南韓就業市場將在下半年進入全面性的衝擊影響。（時報資訊 張朝欽）