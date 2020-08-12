不畏疫情 蘋果市值逼近2兆美元里程碑

蘋果公司（Apple）股價自3月谷底一路攀升，在全球疫情期間突顯iPhone生態環境的價值，距離成為第一家市值達2兆美元的美國企業近在咫尺。

蘋果股價從3月低點攀漲約一倍左右，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）估算，這個驚人的表現讓執行長庫克（Tim Cook）身價首度觸及10億美元。

蘋果股價今天挫跌，使得市值來到1.87兆美元左右，超越亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）（市值都是1.54兆美元），以及谷歌（Google）母公司Alphabet（市值1兆美元）這些科技巨頭。

若蘋果市值達到2兆美元，將成為除了沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）外，唯一達到此里程碑的企業。

其他大型科技公司在封鎖期間因為強勁需求，股價也大漲，但蘋果在全球疫情期間，藉由穿戴式裝置和平板電腦等裝置繳出亮眼的銷售成績單，加上新App和服務取得進展，一舉領先其他勁敵。

顧問公司Techsponential分析師格林加特（Avi Greengart）說：「蘋果藉由打造出環環相扣的產品和補強的服務，在建立自己的平台方面極為成功，緩和iPhone銷售已達高峰的事實。」

「一切都回饋到蘋果的生態圈。」

6月結束這一季，蘋果公布獲利攀升8%至112億美元，營收增加11%至597億美元。