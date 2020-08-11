防疫宅在家 美Q2電玩銷售衝新高

研究機構NPD周一公布2020年電玩市場動態報告，美國第二季電玩銷售年增30％至116億美元創新高，較首季增長7％。主要是爆發新冠肺炎疫情，必須採取封閉與強制保持社交距離等防疫措施，讓民眾留在家裡而增加電玩需求。

NPD指，第二季電玩遊戲內容銷售金額年增28％至102億美元，民眾在取得電玩內容上從實體盒裝版、數位版、個人電腦版、行動與訂購等各方面消費都有增加。

任天堂Switch、索尼PlayStation 4和微軟Xbox One等銷售均強勁增長，讓整體電玩主機銷售金額甚至年增57％至8.48億美元。其中Switch特別受歡迎，第2季賣出570萬台，讓任天堂從2017年推出Switch以來累計賣出6,140萬台。至於包括搖桿、方向盤和其他相關的電玩周邊配件銷售也年增50％至5.84億美元。

NPD統計指出，第二季熱賣的電玩遊戲分別是「動物森友會：新地平線」、「決勝時刻：現代戰爭」、「決勝時刻：現代戰域」、「Candy Crush Saga」、「Candy Crush Soda Saga」、「太空戰士7重製版」、「俠盜獵車手5」、「瑪利歐賽車8豪華版」、「當個創世神」、「NBA 2K20」、「精靈寶可夢GO」和「最後生還者第2章」。

NPD電玩產業分析師皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）說，目前愈來愈多電玩玩家花更長時間來打電動，因此在電玩上的花費也愈來愈多。他說許多人在疫情爆發期間打電動，除了要消磨時間外，也順便透過打電動來跟家人和朋友保持聯繫，這也是增加大家打電動興緻的因素之一。

隨著美國5月開始陸續解除封閉措施，他認為打電玩的需求也「回歸基本需求」。雖然3月到5月間的打電動需求急增，但到了6月時已出現民眾減少打電動的現象。