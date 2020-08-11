陸砸錢扶植半導體 外媒：仍落後美台韓

隨著美陸緊張關係升溫，美國不斷打壓大陸科技公司，大陸政府近日推出優惠政策，希望扶植半導體產業。不過，分析師認為，大陸推出的這樣政策著重於減稅，而非推動半導體技術發展，效果可能很有限。

大陸國務院4日公布「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策」，以鼓勵半導體產業和軟體產業發展，並促進國際合作。針對財稅、投融資、研發、進出口、人才、智慧財產權等八大方面，提出37項優惠措施，包含為經營15年以上、具備28奈米製程技術的半導體企業，提供10年免徵企業所得稅。

CNBC報導，北京研究公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師Dan Wang表示，國務院最新政策著重在稅收減免，對於大陸半導體技術發展效果有限，僅表明了大陸政府對於半導體產業的強大支持。

大陸對於半導體業的提振並不罕見。2014年，北京設立了一個數十億美元的國家基金，投資於晶片製造商，去年又成立了一個基金。不過，大陸仍遠遠落後於美國、台灣、韓國等其他國家。

歐亞集團（Eurasia Group）全球科技政策主管Paul Triol也指出，半導體業高度全球化、競爭激烈且由市場主導，光是資金並無法提升企業的競爭力。新政策在某些領域會有所幫助，但只能在短期內產生邊際效應。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 徐慈薇）