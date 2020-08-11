醫衛專家：美大部分人明年中才打得到疫苗

美國正飽受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所苦，但即便最樂觀的計畫進度達標，疫苗也如期於11月在美推出，大部分美國民眾最快恐仍需等到明年春天或夏天後，才能接種。

這個時間點，是根據包括白宮防疫任務小組的佛奇（Anthony Fauci）在內多名高層專家的訪談與談話所得出，也意味商界、學童與家屬仍有得等。

也有參與疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的佛奇在一次受訪時指出，可能得要過了2021年年初以後，美國一般大眾才接種得到疫苗。

佛奇說：「我會希望能在明年下半年開始之前，生產疫苗的各家廠商能如約交付數以億計的疫苗。」

美國民眾明年初之前恐拿不到疫苗的因素很多。美國衛生督導機關擁有的疫苗安全與效果資料極為有限；目前進度領先的疫苗都得施打兩劑，會影響初期能接種的人數；此外，政府衛生官員還在研究誰先接種、疫苗如何分配，以及接種後如何追蹤效果與安全的計畫。

美國生技公司莫德納（Moderna）所研發的COVID-19疫苗是進度領先者之一。莫德納公司執行長班塞爾（Stephane Bancel）說：「從3個月、6個月到9個月不等，這段期間疫苗會供不應求。」

專家們的看法與總統川普大異其趣。川普上週接受電台訪問時說，會有疫苗能在11月3日美國大選投票日前備妥。

目前有3個由西方國家研發的新型冠狀病毒疫苗正進入最後階段的第3期臨床試驗。除莫德納與美國國家衛生研究院（NIH）所研發的疫苗，還有由英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）所研發，以及德國生技公司BioNTech和美國大藥廠輝瑞（Pfizer）合作研製的疫苗。

此外，中國也有4款國產疫苗正進入或準備進入第3階段試驗。包括國營中國生物技術集團正在阿拉伯聯合大公國測試2款由武漢生物製品研究所及北京生物製品研究所研發的疫苗；由北京科興生物製品公司所研發的國產疫苗則在巴西進行第3階段試驗。

由天津康希諾生物研發的疫苗，則計畫在加拿大進行第3階段試驗。