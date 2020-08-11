臉書建立新金融服務部門 電子支付參一腳

臉書（Facebook）今天表示，已設立一個新的金融服務部門，將平台上的支付系統整合在一起。

新部門叫做Facebook Financial，將由電子商務資深老手馬卡斯（David Marcus）率領，並負責管理所有支付專案，包括Facebook Pay在內。

馬卡斯曾擔任PayPal總裁，現為臉書Libra數位貨幣專案負責人，將繼續領導建立用於保存Libra加密貨幣的Novi數位錢包團隊。

臉書也找來自由工作者接案平台Upwork Inc前執行長卡斯里爾（Stephane Kasriel）擔任支付業務副總裁，向馬卡斯彙報工作。

Facebook Financial將處理臉書平台上所有支付和貨幣服務的管理與策略。

臉書在回覆法新社問題的電郵中表示：「我們現今應用程式（App）中有各式各樣的支付功能，我們要確保決策、執行和法令遵循方面不會零零散散。」

「我們希望能提供民眾選擇支付方式的功能，像是簽帳金融卡、信用卡或Libra數位貨幣。」

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