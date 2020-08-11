外媒透露：抖音出售微軟、推特機率低

面對川普政府下最後通牒，陸熱門社群影音平台抖音國際版「TikTok」被迫於9月15日前賣給美國企業，否則不僅停止營運，甚至此後也不得與美企交易，讓TikTok的母公司「字節跳動」已與微軟進行收購談判，而外傳推特也有意收購。不過知情人士透露，不論是微軟或推特，談判成功機率都不高。

一名要求匿名的參與談判人士向《南華早報》表示，微軟最終收購TikTok的可能性「不超過20%」，自從最初微軟談判中所提出的價碼曝光後，被形容是「趁火打劫」。根據美媒《CNBC》先前報導指出，微軟有意出價100億美元至300億美元，收購TikTok在北美以及紐澳等國業務。而在川普對TikTok祭出禁令前，其市值約500億美元，遠高於推特當前300億美元市值。

美媒《商業內幕》也指出，目前字節跳動與微軟談判，只是一時討好川普政府，其真正要靠是司法戰與其對抗，控訴川普政府的制裁違憲。據美國全國公共電台（National Public Radio，NPR）8日引述消息人士指出，TikTok最快11日就會在TikTok美國總部所在地的美加州南區地方法院對美政府提起聯邦訴訟，將指控川普政府的行政命令違憲。

此外之外，同時準備另闢新戰場打公關戰。據《南華早報》報導，「字節跳動」也正鼓勵上億美國TikTok用戶站出來發聲，並於7日表示「作為TikTok的用戶、創作者、贊助者，以及家庭們，你們有權向你們的民選代表表達意見，當然也包括了白宮。你們有權力讓聲音傳進去」。

不過一名知情人士透露，司法戰與扭轉輿論的方式只是難以成功的嘗試，「字節跳動必須面對TikTok在美國被禁，或者失去美國市場的命運」。

（中時新聞網 馮英志）

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