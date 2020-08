才2周美近10萬童染新冠 高中開學驚人畫面

美國新冠肺炎感染人數突破500萬人,最新報告指出,才短短2周,美國就新增將近10萬名兒童確診,這對於陸續復課的各州學校而言不是好消息。此外,喬治亞州一所高中上周復課,一張學生擠滿走廊、且多數人都未戴口罩的照片在網路上瘋傳,現在更傳出學校有9名師生確診,學校已緊急關閉。

《紐約時報》(New York Times)報導,一份由美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)以及兒童醫院協會(Children’s Hospital Association)共同發布的報告指出,統計7月16日至30日,2周內美國共新增97,078例兒童確診病例。報告指出,自疫情爆發以來,全美共有338,982名兒童確診,換句話說,才短短2周,美國兒童病例數就激增超過1/4。

病例激增地區主要集中在南部及西部州,當中兒童確診數目增加最快的州包含密蘇里州、奧克拉荷馬州、阿拉斯加州、內華達州、愛達荷州以及蒙大拿州。

值得注意的是,這份報告僅統計49個州的數據,並未包含德州及部分紐約州的數據,報告主要統計17或19歲以下兒童數據。

另據《紐時》及美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,喬治亞州北波爾丁高中(North Paulding High School)3日才復課,開學一周就傳出9名師生確診新冠,目前學校已緊急關閉,10日、11日改為線上授課。

上周,該校15歲學生瓦特絲(Hannah Watters)將一張學校走廊上擠滿學生、而且多數人都未戴口罩的照片上傳推特,畫面隨後在網路上瘋傳、引發3.4萬個回應。校方當時還對上傳照片的瓦特絲處以5天停學處分,隨後撤銷處分,北波爾丁高中校長奧托特聲稱,學校「沒有有效的措施來強制」學生戴口罩。

北波爾丁高中約有2,000名學生。

文章來源:At least 97,000 children in the U.S. tested positive for the coronavirus in the last two weeks of July.

文章來源:Georgia school seen in viral photo temporarily closes after 9 students and staff members test positive for coronavirus

(中時新聞網 吳映璠)