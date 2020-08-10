白宮外發生槍擊 川普記者會短暫中斷

白宮外發生槍擊 川普被特勤人員護送離開

美國總統川普10日在白宮新聞簡報室對記者簡報，隨後白宮外發生槍擊，致使特勤局人員突然護送川普離開，但不久後川普又回現場進行簡報。

川普進入白宮新聞簡報室數分鐘後，就被特勤局人員護送離開現場，事發時未說明原因，但他數分鐘後就回到現場。

此外，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）也被帶離現場，當時房間及門都被鎖了起來。

川普重回白宮新聞簡報室後表示，執法人員開槍擊中一人，這名人士已被帶到醫院。據他所知，這名嫌犯帶有武器。

川普指出：「白宮外發生槍擊。似乎已獲掌控…但確實發生槍擊，有人已被送醫，我不知這名人士的情況。」

白宮外傳槍響 川普記者會短暫中斷

美國總統川普周一傍晚在白宮召開記者會時，突然遭到特勤人員帶走。川普稍後回到記者會表示，白宮外傳出槍響，嫌犯遭到特勤擊中後送醫。

川普今天在白宮的記者會開始不過數分鐘，特勤人員趨前正在侃侃而談的川普說了幾句話，隨後川普就被護送離開記者會現場，白宮也暫時封鎖。

川普隨後回到記者室向媒體表示，白宮外頭傳出槍響。他特別感謝特勤的快速反應。他並表示，有人因此送醫，他不清楚這名傷者的情況，但是嫌犯遭到特勤擊中。

被問到是否是送到白宮地下碉堡時，川普否認，表示是被帶回橢圓形辦公室，他也不認為槍擊案與他有關。他隨後繼續稍早暫停的記者會。